В инструкцию валацикловира добавлены сведения о новых нежелательных реакциях

В ГРЛС опубликовано письмо Минздрава России о внесении изменений в листки-вкладыши и общие характеристики лекарственных препаратов (ОХЛП), содержащих валацикловир.

Согласно полученным сведениям, препараты, которые содержат в качестве действующего вещества валацикловир, могут вызвать острый генерализованный экзантематозный пустулез, лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), синдром Стивенса—Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, многоформную эритему, фоточувствительность и алопецию. Частота развития этих нежелательных явлений не указана.

Валацикловир — это противовирусный препарат прямого действия, который назначают при инфекциях кожи, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес, для профилактики инфекций, вызванных цитомегаловирусом и заболеваний после трансплантации паренхиматозных органов, а также для лечения опоясывающего герпеса.