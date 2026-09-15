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В инструкцию валацикловира добавлены сведения о новых нежелательных реакциях

15.09.2026
12:17
НадеждаСиницына
Минздрав РФ внес изменения в инструкцию препаратов, содержащих валацикловир. В раздел «Нежелательные реакции» добавили сведения о возможности развития острого генерализованного экзантематозного пустулеза, лекарственной реакции с эозинофилией и системными симптомами, синдроме Стивенса—Джонсона и др.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

В ГРЛС опубликовано письмо Минздрава России о внесении изменений в листки-вкладыши и общие характеристики лекарственных препаратов (ОХЛП), содержащих валацикловир.

Согласно полученным сведениям, препараты, которые содержат в качестве действующего вещества валацикловир, могут вызвать острый генерализованный экзантематозный пустулез, лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), синдром Стивенса—Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, многоформную эритему, фоточувствительность и алопецию. Частота развития этих нежелательных явлений не указана.

Валацикловир — это противовирусный препарат прямого действия, который назначают при инфекциях кожи, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес, для профилактики инфекций, вызванных цитомегаловирусом и заболеваний после трансплантации паренхиматозных органов, а также для лечения опоясывающего герпеса.

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