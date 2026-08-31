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В Кировской области запустили производство тобрамицина по полному циклу

31.08.2026
18:13
ДинаКоблова
В Кировской области запущено производство антибиотика тобрамицина по полному циклу. Препарат применяется при лечении заболеваний органов дыхания, тяжелых хронических респираторных патологий, муковисцидоза и госпитальных пневмоний.
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области наладили выпуск антибиотика аминогликозида тобрамицина, применяемого для терапии заболеваний органов дыхания. Лекарство производится по полному циклу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Производство находится в поселке Восточный Омутнинского района. «Выпуск препарата будет вестись на предприятии "Восток" по принципу полного цикла — от синтеза собственной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы», — поделились в областном правительстве.

Тобрамицин используют при лечении заболеваний органов дыхания, тяжелых хронических респираторных патологий, муковисцидоза и госпитальных пневмоний.

Замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева в ходе открытия нового производства сообщила о необходимости завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования и в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, чтобы врачи могли его дальше назначать.

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