В Кировской области запустили производство тобрамицина по полному циклу
В Кировской области наладили выпуск антибиотика аминогликозида тобрамицина, применяемого для терапии заболеваний органов дыхания. Лекарство производится по полному циклу, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Производство находится в поселке Восточный Омутнинского района. «Выпуск препарата будет вестись на предприятии "Восток" по принципу полного цикла — от синтеза собственной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы», — поделились в областном правительстве.
Тобрамицин используют при лечении заболеваний органов дыхания, тяжелых хронических респираторных патологий, муковисцидоза и госпитальных пневмоний.
Замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева в ходе открытия нового производства сообщила о необходимости завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования и в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, чтобы врачи могли его дальше назначать.
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