в России закупили рекордный объем препаратов для пациентов с ВИЧ

Государственные закупки антиретровирусных препаратов достигли рекордных 42,98 млрд руб. (+17% год к году), количество закупленных годовых курсов препаратов увеличилось на 32%, до 805 253. Это число впервые почти сравнялось с числом пациентов, официально получающих терапию — 807 660 человек. К таким выводам пришла экспертная группа «Здравресурс», проанализировавшая госзакупки антиретровирусных препаратов в 2025 году.

При этом, по оценке экспертной группы «Здравресурс», из‑за разрыва между данными регистра и реальным числом людей, живущих с ВИЧ, около 350 тыс. пациентов по-прежнему остаются вне системы планирования бюджета на АРВ‑терапию, а фактический охват лечением не превышает 65%. Финансовая модель закупок ориентирована на данные Федерального регистра ВИЧ, в то время как данные Роспотребнадзора фиксируют более 1,23 млн граждан с подтвержденным диагнозом. Около 350 тыс. человек фактически остаются вне системы планирования бюджета на закупку АРВТ.

Основной объем финансирования (90,5% или 38,88 млрд руб.) обеспечил Минздрав РФ через ФЦПиЛО. 82% всех федеральных контрактов по сумме заключены с единственным поставщиком. На две крупнейшие компании пришлось 60% всего федерального бюджета АРВТ. Региональное участие снизилось на 22% (до 3,98 млрд руб.), лидерами стали Москва, Московская и Свердловская области. Эти регионы тратят более половины (62%) всех региональных средств на АРВТ.

Цены, структуры и схемы лечения

Аналитики отмечают разнонаправленную ценовую динамику. Средневзвешенные цены на ряд массовых дженериков существенно выросли: отдельные позиции абакавира подорожали на 79–95%, невирапин — на 46%, эфавиренз — на 33%. В сегментах, где истекли сроки патентной защиты и появились конкурентные воспроизведенные препараты, зафиксировано заметное удешевление: стоимость этравирина снизилась примерно на 67%, ралтегравира — на 41%.

Структура бюджетных расходов смещена в сторону современных схем. Ключевыми статьями стали элсульфавирин и долутегравир, на которые совокупно пришлось 43,4% всех средств на АРВ‑терапию. При этом мониторинг указывает на ценовой дисбаланс, курс терапии на базе российского элсульфавирина остается около на 28% дороже, чем курс долутегравира. Рынок при этом высоко концентрирован — 82% суммы федеральных контрактов приходится на закупки у единственного поставщика, а всего две крупнейшие компании аккумулируют около 60% федерального бюджета на АРВ‑препараты.

Стоимость схем первого ряда в 2025 году варьировалась от 7,8 тыс. до 73,6 тыс. руб. за годовой курс. Самым доступным вариантом остается режим с пониженной дозировкой эфавиренза (400 мг) примерно за 7,8 тыс. руб. в год. Традиционная схема на эфавирензе 600 мг подорожала до 9,3 тыс. руб., показав рост на 41% за два года.

Режимы на базе долутегравира стабилизировались около уровня 57,3 тыс. руб. в год. При использовании абакавира в качестве основы стоимость схемы увеличивается до 66,5 тыс. руб. за счет удорожания компонентов. Наиболее дорогостоящими в первом ряду остаются схемы с использованием элсульфавирина: курс монопрепарата обходится примерно в 71,8 тыс. руб., а комбинированной формы — в 73,6 тыс. руб. в год.

Схемы второго ряда демонстрируют еще больший разброс стоимости: от 21,9 тыс. до 252,9 тыс. руб. за годовой курс. Наибольшее снижение цен зафиксировано в сегментах, где на рынок вышли российские дженерики. Стоимость режимов с этравирином сократилась на 75% (до 36,8 тыс. руб.), с ралтегравиром — на 57% (до 94,3 тыс. руб.).

Вместе с тем современные фиксированные комбинации доз (ФКД) остаются значительной нагрузкой на бюджет. Курс «Эвиплеры» обходится примерно в 252,9 тыс. руб., «Биктарви» — в 171,1 тыс. руб., «Генвои» — в 168,4 тыс. руб. Самым дорогостоящим препаратом остается фостемсавир, предназначенный для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью, — годовой курс превышает 3,1 млн руб.

Таким образом, средневзвешенная стоимость годовой схемы лечения в 2025 году составила 51 351 руб. По оценке экспертов «Здравресурса», для полноценного перехода к качественной терапии по современным стандартам для всех нуждающихся общая потребность бюджета составляет 66,3 млрд руб., что на 27,4 млрд руб. превышает текущие лимиты.