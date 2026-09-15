В Ростовской области задержали девять фармспециалистов за торговлю сильнодействующими

В четырех городах Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске — полицейские пресекли деятельность фармспециалистов, которые незаконно торговали сильнодействующими веществами. Об этом сообщает портал «МВД-Медиа».

По предварительной информации, работники аптек торговали препаратами без рецептурных бланков, а также поставляли такие препараты в республики Северного Кавказа.

Задержаны девять подозреваемых, включая директора, заведующую и фармацевтов аптечной сети. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в аптеках, гаражах и на складе изъяли 267 коробок с препаратами, бланки рецептов с признаками подделки, а также печати и мобильные телефоны.

Сейчас деятельность аптек, задействованных в криминальной схеме, приостановлена. О какой именно аптечной сети идет речь не указано.

Уголовные дела возбудили по ст. 234 УК РФ. Шесть человек заключили под стражу, остальные под домашним арестом.