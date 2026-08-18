В Ярославле приостановили применение вакцины для собак после сообщений об осложнениях

«Центр ветеринарии» в Ярославле остановил использование комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после осложнений у животных, сообщает «Коммерсантъ-Ярославль» со ссылкой на ГБУ ЯО «Центр ветеринарии».

В Центре подтвердили ранее опубликованную в региональных СМИ информацию о том, что при использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных.

«С 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено», — указывают в учреждении.

Партия серии № 20, с которой возникли проблемы, была произведена 14 июня и закуплена у производителя ООО «Ветбиохим». Отмечается, что ветпрепарат закупается постоянно и ранее проблем с ним не возникало. При транспортировке лекарства был соблюден температурный режим — это подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля.

Сейчас в Центре собирают и систематизируют данные для подготовки жалобы производителю. Информацию направили в управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Производитель вакцины выразил соболезнования владельцам погибших животных и заявил, что разбирается в ситуации. В сообщении компании отмечается, что эта же серия вакцины применялась и в других регионах, но информации об аналогичных случаях не поступало. Для изучения ситуации специалисты производителя направлены в Ярославскую область, начали проверки серии 20 препарата. «Компания готова предоставить необходимые образцы для проведения независимых исследований и взаимодействует с региональной ветеринарной службой», — добавили в компании «Ветбиохим».