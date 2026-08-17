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«Валента Фарм» будет добиваться восстановления действия своего патента в России

17.08.2026
10:49
ЕкатеринаПогонцева
«Валента Фарм» будет бороться в Суде по интеллектуальным правам за свой патент на полиморфную форму тримебутина. Она обжалует решение Роспатента о неправомочности выдачи на территории России евразийского патента на действующее вещество лекарств для лечения синдрома раздраженного кишечника.
Фото: 123rf.com

Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск компании «Валента Фарм» к Роспатенту о признании недействительным его решения, лишившем истца патента на полиморфную форму тримебутина («Тримедат») в России. Соответствующее определение размещено в системе «Мой арбитр».

В июле Роспатент признал недействительным на территории России евразийский патент АО «Валента Фарм» на полиморфную форму тримебутина (действующее вещество лекарств для лечения синдрома раздраженного кишечника, ряда заболеваний ЖКТ) № 044497. Его в 2023 году получила компания «Валента-интеллект», позже права на него перешли к компании «Валента Фармацевтика».

Возражение против действия в России этого патента в 2025 году в Роспатент направила фирма «Канонфарма Продакшн». Она указала на то, что формула изобретения содержала признаки, которых не было в первоначальных материалах заявки. Такое изменение затрагивает сущность изобретения, поэтому патент был выдан неправомерно, согласилась с заявителем коллегия по патентным спорам. Она признала действие евразийского патента на территории России недействительным полностью.

В свою очередь «Валента Фармацевтика» намерена добиваться признания решения службы недействительным. Предварительное судебное заседание назначено на 3 сентября.

В ГРЛС 16 записей о препаратах с МНН тримебутин. Все держатели РУ — российские компании: «Валента Фарм», «Канонфарма Продакшн», «Алиум», «Акрихин», «Северная звезда», «Озон», «Авексима», «Гротекс» и др.

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