«Валента Фарм» будет добиваться восстановления действия своего патента в России

Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск компании «Валента Фарм» к Роспатенту о признании недействительным его решения, лишившем истца патента на полиморфную форму тримебутина («Тримедат») в России. Соответствующее определение размещено в системе «Мой арбитр».

В июле Роспатент признал недействительным на территории России евразийский патент АО «Валента Фарм» на полиморфную форму тримебутина (действующее вещество лекарств для лечения синдрома раздраженного кишечника, ряда заболеваний ЖКТ) № 044497. Его в 2023 году получила компания «Валента-интеллект», позже права на него перешли к компании «Валента Фармацевтика».

Возражение против действия в России этого патента в 2025 году в Роспатент направила фирма «Канонфарма Продакшн». Она указала на то, что формула изобретения содержала признаки, которых не было в первоначальных материалах заявки. Такое изменение затрагивает сущность изобретения, поэтому патент был выдан неправомерно, согласилась с заявителем коллегия по патентным спорам. Она признала действие евразийского патента на территории России недействительным полностью.

В свою очередь «Валента Фармацевтика» намерена добиваться признания решения службы недействительным. Предварительное судебное заседание назначено на 3 сентября.