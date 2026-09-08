Ведомственный институт Минобороны РФ начал исследования двух новых противооспенных вакцин

Центр Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи разработал две новые вакцины для профилактики оспы обезьян. Препараты-кандидаты созданы с использованием двух принципиально различных технологий — аденовирусных векторов и мРНК, обратил внимание «ФВ». Информация размещена на сайте госзакупок.

Разработка ведется в рамках государственного задания Центра им. Гамалеи. Аденовирусная и мРНК-вакцина будут доставлять гены, кодирующие четыре ключевых белка вируса оспы обезьян — В6, Н3, Е8 и М1.

Исследованием эффективности новых противооспенных препаратов будет заниматься 48 Центральный научно-исследовательский институт (48 ЦНИИ) Министерства обороны РФ, указано в заключенном контракте. Ранее ведомственный институт помогал Центру им. Гамалеи в разработке аденовирусной вакцины «Спутник V».

Эффективность иммунобиологических препаратов оценят на животных. При этом об эффективной работе будут судить не только по выработке антител, но и по защитным возможностям вакцин в экспериментах с заражением животных. Помимо обычного цикла иммунизации, контракт предусматривает комбинированное введение аденовирусной и мРНК-вакцины. Эффективность препаратов будут сравнивать с зарегистрированной живой оспенной вакциной «НПО Микроген» и плацебо.

Весь цикл работ по условиям контракта 48 ЦНИИ Минобороны РФ должен завершить до конца 2026 года. Стоимость работ по договору составила более 4,9 млн руб.

Доклинические исследования лекарств представляют строго стандартизированные испытания на животных. Помимо оценки токсичности, фармакокинетики, исследуют, как работает препарат. Испытание фармакологической активности вакцин на животных выявляет, способна ли вакцина вызывать иммунный ответ, дает ли защиту в условиях заражения.

Ранее научный руководитель Центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург заявлял о возможном пожизненном иммунитете после введения разработанной центром противооспенной вакцины. Однако это требует подтверждения в исследованиях.

В России зарегистрировано четыре вакцины для профилактики заражения оспой обезьян, следует из Государственного реестра лекарств, включая собственную вакцину 48 ЦНИИ Минобороны РФ. Препарат военного ведомственного института «ТЭОВак» единственный из всех разработан в форме жевательных таблеток, остальные предназначены для подкожного и внутрикожного введения. Другие вакцины производят «НПО Микроген» и новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».