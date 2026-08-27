Возможность упрощенного декларирования ряда товаров продлили еще на год

Минпромторг России продлил срок действия перечня продукции, в отношении которой не применяются отдельные положения разрешительного режима. Приказ № 3917 от 20.06.2026 опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Перечень, о котором идет речь, утвержден приказом № 4114 от 10.09.2024. В него входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);

изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);

подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);

обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Срок действия этого перечня продлевается на год — до 1 сентября 2027 года. Ранее упрощенный порядок действовал до 1 сентября 2025 года, затем был продлен еще на год.

Приказ вступает в силу с 31 августа 2026 года.