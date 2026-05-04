Президент РФ подписал закон о передвижных аптеках

04.05.2026
10:24
Отделновостей
С 1 сентября в России запускают трехлетний эксперимент с передвижными аптечными пунктами. Они смогут продавать рецептурные лекарства по заказу, но без наркотических, психотропных и требующих хранения ниже 15 °C. Президент РФ подписал закон о внесении изменений в ФЗ-61.
Фото: Ринат Васбеев

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который касается проведения эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

Документом определяется, что передвижной аптечный пункт — структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя.

Порядок проведения эксперимента определит правительство РФ. Предполагается, что в эксперименте примут участие в основном государственные аптечные сети.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, 11 субъектов Российской Федерации изъявили желания принять участие в эксперименте:

  • Волгоградская область,
  • Красноярский край,
  • Кабардино-Балкарская Республика,
  • Нижегородская область,
  • Тюменская область,
  • Архангельская область,
  • Краснодарский край,
  • Ставропольский край,
  • Республика Калмыкия,
  • Донецкая Народная Республика,
  • Республика Бурятия.

Как писал «ФВ», в передвижных аптеках можно будет приобрести не только самые распространенные препараты, но и рецептурные (за исключением в том числе содержащих психотропные и наркотические вещества, а также требующих особых условий хранения) по предварительному заказу. При этом положения законопроекта не распространяются на льготное лекарственное обеспечение. Также запрещены к продаже препараты, которые требуют температуры хранения ниже 15 °C.

Комментариев: 0

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

