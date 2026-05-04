Президент РФ подписал закон о передвижных аптеках
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который касается проведения эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент проведут с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт — структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя.
Порядок проведения эксперимента определит правительство РФ. Предполагается, что в эксперименте примут участие в основном государственные аптечные сети.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, 11 субъектов Российской Федерации изъявили желания принять участие в эксперименте:
- Волгоградская область,
- Красноярский край,
- Кабардино-Балкарская Республика,
- Нижегородская область,
- Тюменская область,
- Архангельская область,
- Краснодарский край,
- Ставропольский край,
- Республика Калмыкия,
- Донецкая Народная Республика,
- Республика Бурятия.
Как писал «ФВ», в передвижных аптеках можно будет приобрести не только самые распространенные препараты, но и рецептурные (за исключением в том числе содержащих психотропные и наркотические вещества, а также требующих особых условий хранения) по предварительному заказу. При этом положения законопроекта не распространяются на льготное лекарственное обеспечение. Также запрещены к продаже препараты, которые требуют температуры хранения ниже 15 °C.
