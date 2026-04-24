Зарегистрирована первая отечественная вакцина АКДС для взрослых

НПО «Микроген» (входит в корпорацию «Нацимбио») зарегистрировало первую отечественную адсорбированную бесклеточную вакцину аАКДС-М с уменьшенным содержанием антигенов для профилактики коклюша, столбняка и дифтерии у взрослых. Соответствующие сведения появились в ГРЛС.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ростеха, аАКДС-М можно применять для ревакцинации взрослых благодаря бесклеточному коклюшному компоненту. После однократного введения препарата формируется иммунный ответ, который защищает пациентов в течение десяти лет. аАКДС-М можно использовать вместо двухкомпонентной вакцины против столбняка и дифтерии.

Полный цикл производства аАКДС-М осуществляется на предприятии НПО «Микроген» в Перми. Препарат включен в Перечень ЖНВЛП.

Основанием для одобрения вакцины стали результаты клинических исследований с участием 436 человек, которые проходили на базе десяти научных центров. Защитный титр антител выработался спустя месяц после иммунизации. Авторы отметили хорошую переносимость вакцины.

В настоящее время проводится сравнительное исследование вакцин аАКДС-М и «Адасель» у детей от 4 до 18 лет. Сравнивают иммуногенность, реактогенность, переносимость и безопасность при введении в качестве бустерной дозы. В исследовании примут участие 550 человек. Испытания планируется завершить до конца 2027 года.