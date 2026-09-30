Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Зарегистрирована первая отечественная вакцина против аллергии на пыльцу березы

30.09.2026
17:10
НадеждаСиницына
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина «Аллергарда». Она предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
Фото: ФМБА России

В Минздраве РФ сообщили о регистрации российской аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В Минздраве РФ отметили, что профиль безопасности вакцины расценивается как благоприятный. Препарат разработан Институтом аллергологии и иммунологии ФМБА России.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что при создании вакцины впервые применили метод картирования аллергена — вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета. При этом остальные фрагменты в вакцину не поступают. За счет этого вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится.

Накануне «ФВ» писал, что в ходе II фазы испытаний «Аллергарды» зафиксировали пять случаев анафилаксии: четыре при использовании дозы 40 мкг и один – после введения 80 мкг препарата. Все анафилактические реакции расценены как тяжелые, но они быстро купировались и прошли без последствий для здоровья участников исследования. На фоне введения максимальной дозы вакцины выявили один случай крапивницы.

Эксперты отметили, что вакцину должны вводить только опытные клиницисты, самостоятельное использование исключено.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.