Зарегистрирована первая отечественная вакцина против аллергии на пыльцу березы
В Минздраве РФ сообщили о регистрации российской аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В Минздраве РФ отметили, что профиль безопасности вакцины расценивается как благоприятный. Препарат разработан Институтом аллергологии и иммунологии ФМБА России.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что при создании вакцины впервые применили метод картирования аллергена — вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета. При этом остальные фрагменты в вакцину не поступают. За счет этого вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится.
Накануне «ФВ» писал, что в ходе II фазы испытаний «Аллергарды» зафиксировали пять случаев анафилаксии: четыре при использовании дозы 40 мкг и один – после введения 80 мкг препарата. Все анафилактические реакции расценены как тяжелые, но они быстро купировались и прошли без последствий для здоровья участников исследования. На фоне введения максимальной дозы вакцины выявили один случай крапивницы.
Эксперты отметили, что вакцину должны вводить только опытные клиницисты, самостоятельное использование исключено.
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