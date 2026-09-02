Завод «Уралбиофарм» останется в центре Екатеринбурга

Завод «Уралбиофарм», выпускающий лекарства и биодобавки, останется на прежней производственной площадке, пишет «РБК Екатеринбург» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Серебренникова. Сейчас предприятие находится в центре Екатеринбурга, на ул. Куйбышева.

Гендиректор «Уралбиофарма» сообщил, что решение оставить предприятие на прежнем месте приняли из-за высокой стоимости земельных участков под строительство нового завода и дорогого подключения к коммуникациям. Оно уже согласовано с учредителем. Александр Серебренников также рассказал, что завод будут модернизировать. На вопросы о планируемых работах и объеме инвестиций он ответить не смог из-за того, что эти планы «еще не согласованы». Утвердить их должны до конца года.

О переносе производства заявили в июле 2025 года. Завод должен был занять участок площадью 4 га в третьей очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Инвестиции в новое производство оценивались в 5 млрд руб. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина, объем производства после переезда должен был вырасти в два раза. Новый завод планировали запустить в 2028 году, рассказывал заместитель генерального директора предприятия Алексей Панаит. Освободившуюся площадку в центре Екатеринбурга хотели отдать под коммерческую застройку, что покрыло бы затраты на переезд.

В июне 2026 года Александр Серебренников заявил, что планы предприятия изменились. От площадки в «Титановой долине» отказались, так как с Минпромторгом РФ был согласован другой проект.

«Сейчас стадия окончательного согласования, какие молекулы будут производиться на новой площадке. (...) У нас другая ситуация, потому что будут делаться очень редкие препараты с исключительной санитарно-защитной зоной», — приводит слова руководителя завода «Интерфакс».

Тогда он отметил, что для завода выбирают новый участок из трех вариантов.

Александр Серебренников был назначен руководителем «Уралбиофарма» в июле 2024 года, писал «ФВ». Росимущество поставило перед ним задачу по сохранению профиля предприятия и подготовке к приватизации в 2026 году.