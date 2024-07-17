Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Лариса Духина: «Люди...

Лариса Духина: «Люди — это главный ресурс»

СмотретьЧитатьСлушать
17.07.2024
17:12
Сколько сил, средств и энергии сегодня необходимо на разработку и производство жизненно важных оригинальных лекарственных средств и вакцин? А на воплощение в жизнь амбициозных проектов, которые повышают доступность социально значимых препаратов для российских пациентов? Об этом мы поговорили с директором производственного комплекса «Петровакс» Ларисой Духиной. Часть интервью мы записали в студии. Но нам также удалось побывать и на самом заводе: мы посетили производственные линии, лаборатории и даже крышу нового производственного корпуса.
Лариса Духина: «Люди — это главный ресурс»
Длительность: 17:45

Реклама, ООО «НПО Петровакс Фарм»

Персоны
Лариса Духина
Директор производственного комплекса «Петровакс»
Компании
ООО «НПО Петровакс Фарм»
Производство (российские фармкомпаний)
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.