Лариса Духина: «Люди — это главный ресурс»

Сколько сил, средств и энергии сегодня необходимо на разработку и производство жизненно важных оригинальных лекарственных средств и вакцин? А на воплощение в жизнь амбициозных проектов, которые повышают доступность социально значимых препаратов для российских пациентов? Об этом мы поговорили с директором производственного комплекса. Часть интервью мы записали в студии. Но нам также удалось побывать и на самом заводе: мы посетили производственные линии, лаборатории и даже крышу нового производственного корпуса.