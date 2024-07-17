Лариса Духина: «Люди — это главный ресурс»
17.07.2024
17:12
Сколько сил, средств и энергии сегодня необходимо на разработку и производство жизненно важных оригинальных лекарственных средств и вакцин? А на воплощение в жизнь амбициозных проектов, которые повышают доступность социально значимых препаратов для российских пациентов? Об этом мы поговорили с директором производственного комплекса «Петровакс» Ларисой Духиной. Часть интервью мы записали в студии. Но нам также удалось побывать и на самом заводе: мы посетили производственные линии, лаборатории и даже крышу нового производственного корпуса.
Лариса Духина: «Люди — это главный ресурс»
Длительность: 17:45
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