Гость подкаста хорошо знаком с работой во всех звеньях товаропроводящий цепи.

«Люди в фарме» с Александром Кузиным

Генеральный директор компании «Аптечная сеть 36,6», Александр Кузин рассказал о своем опыте руководства в дистрбьюторской, аналитической, производственной компаниях и в аптечной сети.

Гость выпуска Александр Кузин, генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Ведущие Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru Дарья Маргай, руководитель видеопроектов порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru