«Люди в фарме» с Александром Кузиным
Генеральный директор компании «Аптечная сеть 36,6», Александр Кузин рассказал о своем опыте руководства в дистрбьюторской, аналитической, производственной компаниях и в аптечной сети.
|Гость выпуска
|Александр Кузин, генеральный директор «Аптечной сети 36,6»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Маргай, руководитель видеопроектов порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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