Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиКарьера
«Люди в фарме»...

«Люди в фарме» с Александром Кузиным

24.06.2024
18:52
Гость подкаста хорошо знаком с работой во всех звеньях товаропроводящий цепи.
«Люди в фарме» с Александром Кузиным
Длительность: 33:06

Генеральный директор компании «Аптечная сеть 36,6», Александр Кузин рассказал о своем опыте руководства в дистрбьюторской, аналитической, производственной компаниях и в аптечной сети.

Гость выпуска
Александр Кузин, генеральный директор «Аптечной сети 36,6»
Ведущие

Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru

Дарья Маргай, руководитель видеопроектов порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru

Подписывайтесь на наши подкасты и слушайте на удобной для вас платформе: «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте».

Вы не можете оставлять реакции
Пожалуйста, авторизуйтесь

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.