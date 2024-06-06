«Люди в фарме» с Дмитрием Погребинским
06.06.2024
18:10
О тонкостях руководства одной из крупнейших и старейших фармацевтических компаний России, основных принципах работы фармдистрибьютора и тенденциях развития рынка рассказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.
«Люди в фарме» с Дмитрием Погребинским
Длительность: 18:52
|Гость выпуска
|Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Маргай, руководитель видеопроектов порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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