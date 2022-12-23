«Первая полоса» с Маргаритой Грошевой и Ольгой Коберник
23.12.2022
14:46
Мы рады приветствовать читателей «ФВ» в рядах наших слушателей! В подкасте «Первая полоса» авторы газеты рассказывают о темах своих первополосных материалов. Сегодня наши герои: Ольга Коберник и Маргарита Грошева. В своем материале «Опять так сложилось» они подвели краткие итоги уходящего года и рассмотрели 2022-й с двух точек зрения: со стороны производителей и со стороны фармритейла.
«Первая полоса» с Маргаритой Грошевой и Ольгой Коберник
Длительность: 6:31
Нет комментариев
Комментариев: 0