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«Первая полоса» с...

«Первая полоса» с Маргаритой Грошевой и Ольгой Коберник

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23.12.2022
14:46

Мы рады приветствовать читателей «ФВ» в рядах наших слушателей! В подкасте «Первая полоса» авторы газеты рассказывают о темах своих первополосных материалов. Сегодня наши герои: Ольга Коберник и Маргарита Грошева. В своем материале «Опять так сложилось» они подвели краткие итоги уходящего года и рассмотрели 2022-й с двух точек зрения: со стороны производителей и со стороны фармритейла.

«Первая полоса» с Маргаритой Грошевой и Ольгой Коберник
Длительность: 6:31

Персоны
Маргарита Грошева
Ольга Коберник

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