Обсуждаем тему первой полосы с авторами «ФВ». Ольга Коберник рассказала о новой инициативе ААУ «СоюзФарма». Ассоциация просит внести изменения в постановление правительства «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Причиной стало то, что государственные аптечные сети не могут заключать 25% договоров с предприятиями МСП, как того требует законодательство.

Прослушать подкаст «Первая полоса» с Ольгой Коберник Длительность: 6:16