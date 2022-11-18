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«Первая полоса» с...

«Первая полоса» с Ольгой Коберник

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18.11.2022
12:46

Обсуждаем тему первой полосы с авторами «ФВ». Ольга Коберник рассказала о новой инициативе ААУ «СоюзФарма». Ассоциация просит внести изменения в постановление правительства «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Причиной стало то, что государственные аптечные сети не могут заключать 25% договоров с предприятиями МСП, как того требует законодательство.

«Первая полоса» с Ольгой Коберник
Длительность: 6:16

Персоны
Ольга Коберник

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