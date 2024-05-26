О фармацевтическом образовании, изменениях в бизнес-подходах и развитии государственного регулирования нам рассказала Елена Неволина, исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная фармацевтическая палата».

Прослушать подкаст Подкаст «Люди в фарме» с Еленой Неволиной Длительность: 36:39