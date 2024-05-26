Подкаст «Люди в фарме» с Еленой Неволиной
26.05.2024
09:00
О фармацевтическом образовании, изменениях в бизнес-подходах и развитии государственного регулирования нам рассказала Елена Неволина, исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная фармацевтическая палата».
Подкаст «Люди в фарме» с Еленой Неволиной
Длительность: 36:39
|Гость выпуска
|Елена Неволина, исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная фармацевтическая палата»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Маргай, руководитель видеопроектов порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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