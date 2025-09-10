Марина Велданова: прецизионная и персонализированная медицина меняют фарму

Что такое прецизионная и персонализированная медицина

Прецизионная медицина — это подход, при котором выбор терапии основывается на индивидуальных биологических характеристиках конкретного пациента: генетическом профиле, молекулярных маркерах, особенностях метаболизма. Персонализированная медицина — более широкий концепт, который учитывает не только молекулярные и клинические данные, но и образ жизни, социальный контекст и предпочтения пациента.

Если традиционная фармакотерапия была ориентирована на «среднего» пациента, то сегодня задача — предложить максимально эффективное и безопасное лечение для конкретного человека.

Данный тренд всеобъемлюще влияет на то, как организована бизнес-модель работы фармацевтической компании и какие компетенции необходимо развивать ее командам.

Влияние на научно-исследовательскую деятельность

Переход к прецизионной медицине приводит к пересмотру подходов к R&D:

Биомаркеры и companion diagnostics . Создание лекарств все чаще сопровождается разработкой диагностических тестов, которые помогают отбирать пациентов с наибольшей вероятностью положительного ответа на терапию. Это требует тесной интеграции фармацевтических и диагностических компаний.

Малые когорты в клинических исследованиях . Вместо традиционных многоцентровых исследований на тысячах пациентов все чаще проводятся более таргетированные исследования с тщательно отобранными группами. Это сокращает затраты и ускоряет вывод препаратов на рынок, но требует новых статистических и методологических подходов.

Использование геномных и протеомных данных. Генетическое секвенирование становится рутинным инструментом на ранних стадиях разработки лекарств, а биоинформатика — ключевой компетенцией R&D-команд.

Изменения в бизнес-моделях

Прецизионная медицина трансформирует не только науку, но и коммерческую стратегию компаний:

Сдвиг от массового рынка к нишевым продуктам . Лекарства все чаще разрабатываются для ограниченных групп пациентов, что меняет экономику проектов и требует новых моделей ценообразования.

Рост значимости партнерств . Для создания комплексных решений компании объединяются с разработчиками диагностических платформ, IТ-компаниями и центрами геномных исследований.

Гибкое производство. Появляется спрос на технологии малосерийного, но высокоточного производства, включая клеточные и генетические терапии.

Ключевые бизнес-эффекты прецизионной медицины для фармацевтических компаний

№ Эффект Суть изменения Последствия для компании 1 Сокращение сроков вывода препарата Таргетированные клинические исследования с узкими когортами Быстрый доступ на рынок, снижение затрат на 2–3 фазы испытаний 2 Рост цены за терапию Нишевые продукты для малых групп пациентов Возможность премиального ценообразования, но необходимость обоснования стоимости 3 Партнерская модель разработки Альянсы с диагностическими, IТ- и научными центрами Совместное владение интеллектуальной собственностью, разделение рисков 4 Увеличение роли данных Использование геномики, real-world evidence, цифрового мониторинга Необходимость инвестиций в биоинформатику и защиту данных 5 Пациентоцентричный маркетинг Индивидуальные программы поддержки и информирования Повышение лояльности и вовлеченности пациентов

Регуляторные и этические вызовы

Прецизионная медицина ставит перед регуляторами новые задачи. Необходимо адаптировать процедуры регистрации, оценивать клиническую эффективность на основе данных из небольших выборок, учитывать роль real-world evidence. Этические вопросы включают защиту генетической информации, недопущение дискриминации по биологическим признакам и обеспечение равного доступа к инновационным методам лечения.

Влияние на взаимодействие с пациентами

Пациент становится не пассивным получателем терапии, а активным участником процесса выбора лечения. Это требует от компаний:

развития программ поддержки пациентов;

предоставления прозрачной информации о возможностях и рисках терапии;

интеграции цифровых инструментов для мониторинга состояния и обратной связи.

Новые компетенции для фармспециалистов

Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях прецизионной медицины, специалистам необходимы новые навыки:

понимание молекулярных основ заболеваний;

работа с большими данными и биоинформатикой;

знание регуляторных требований к комбинированным продуктам (препарат + диагностика);

умение выстраивать междисциплинарные коммуникации.

По прогнозам, доля лекарств, разработанных в рамках концепции прецизионной медицины, в течение ближайших 10 лет будет только расти. Уже сегодня онкология, редкие генетические заболевания и иммунология — лидеры по внедрению персонализированных подходов. Вслед за ними этот тренд захватывает кардиологию, неврологию и эндокринологию.

В качестве примеров можно привести такие кейсы глобальных и локальных компаний, как интеграция генетического профилирования опухолей в онкологические программы и связка «диагностика+препарат» для вывода новых продуктов, запуск индивидуализированной CAR-T-терапии, при которой собственные Т-клетки пациента модифицируются для уничтожения раковых клеток, активная работа с регуляторами по ускоренному одобрению в нишевых показаниях, ультрабыстрая настройка разработки и производства под генетические данные конкретного случая.