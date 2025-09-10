Марина Велданова: прецизионная и персонализированная медицина меняют фарму

Что такое прецизионная и персонализированная медицина
Прецизионная медицина — это подход, при котором выбор терапии основывается на индивидуальных биологических характеристиках конкретного пациента: генетическом профиле, молекулярных маркерах, особенностях метаболизма. Персонализированная медицина — более широкий концепт, который учитывает не только молекулярные и клинические данные, но и образ жизни, социальный контекст и предпочтения пациента.
Если традиционная фармакотерапия была ориентирована на «среднего» пациента, то сегодня задача — предложить максимально эффективное и безопасное лечение для конкретного человека.
Данный тренд всеобъемлюще влияет на то, как организована бизнес-модель работы фармацевтической компании и какие компетенции необходимо развивать ее командам.
Влияние на научно-исследовательскую деятельность
Переход к прецизионной медицине приводит к пересмотру подходов к R&D:
Изменения в бизнес-моделях
Прецизионная медицина трансформирует не только науку, но и коммерческую стратегию компаний:
Ключевые бизнес-эффекты прецизионной медицины для фармацевтических компаний
|
№
|
Эффект
|
Суть изменения
|
Последствия для компании
|
1
|
Сокращение сроков вывода препарата
|
Таргетированные клинические исследования с узкими когортами
|
Быстрый доступ на рынок, снижение затрат на 2–3 фазы испытаний
|
2
|
Рост цены за терапию
|
Нишевые продукты для малых групп пациентов
|
Возможность премиального ценообразования, но необходимость обоснования стоимости
|
3
|
Партнерская модель разработки
|
Альянсы с диагностическими, IТ- и научными центрами
|
Совместное владение интеллектуальной собственностью, разделение рисков
|
4
|
Увеличение роли данных
|
Использование геномики, real-world evidence, цифрового мониторинга
|
Необходимость инвестиций в биоинформатику и защиту данных
|
5
|
Пациентоцентричный маркетинг
|
Индивидуальные программы поддержки и информирования
|
Повышение лояльности и вовлеченности пациентов
Регуляторные и этические вызовы
Прецизионная медицина ставит перед регуляторами новые задачи. Необходимо адаптировать процедуры регистрации, оценивать клиническую эффективность на основе данных из небольших выборок, учитывать роль real-world evidence. Этические вопросы включают защиту генетической информации, недопущение дискриминации по биологическим признакам и обеспечение равного доступа к инновационным методам лечения.
Влияние на взаимодействие с пациентами
Пациент становится не пассивным получателем терапии, а активным участником процесса выбора лечения. Это требует от компаний:
Новые компетенции для фармспециалистов
Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях прецизионной медицины, специалистам необходимы новые навыки:
По прогнозам, доля лекарств, разработанных в рамках концепции прецизионной медицины, в течение ближайших 10 лет будет только расти. Уже сегодня онкология, редкие генетические заболевания и иммунология — лидеры по внедрению персонализированных подходов. Вслед за ними этот тренд захватывает кардиологию, неврологию и эндокринологию.
В качестве примеров можно привести такие кейсы глобальных и локальных компаний, как интеграция генетического профилирования опухолей в онкологические программы и связка «диагностика+препарат» для вывода новых продуктов, запуск индивидуализированной CAR-T-терапии, при которой собственные Т-клетки пациента модифицируются для уничтожения раковых клеток, активная работа с регуляторами по ускоренному одобрению в нишевых показаниях, ультрабыстрая настройка разработки и производства под генетические данные конкретного случая.
