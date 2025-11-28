Александра Демкина: Прощай, онлайн-образование

Суть перемен

Новые законодательные нормы устанавливают запрет на использование дистанционных технологий для большинства программ дополнительного профессионального образования для медиков. Сюда относятся ключевые курсы, необходимые для поддержания квалификации или освоения новой специальности, а именно:

программы повышения квалификации

профессиональная переподготовка

До настоящего времени функционировала система непрерывного медицинского образования (НМО), позволяющая врачам из разных уголков страны обучаться дистанционно, не прерывая свою профессиональную деятельность. В рамках этой системы каждый специалист обязан ежегодно накапливать определенное количество образовательных баллов (кредитов), подтверждающих его квалификацию.

С 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 28.02.2025 № 28-ФЗ, который вводит существенные ограничения на использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при подготовке и повышении квалификации медицинских и фармацевтических специалистов. Это, безусловно, приведет к значительным изменениям в системе постдипломного образования.

Фактически качественное онлайн-обучение с получением 144 баллов НМО уже не удастся получить после 1 декабря, т.к. специалисты не успеют отучиться и пройти сертификацию.

Причины решения: почему отказались от «удаленки»

Министерство здравоохранения России, вероятно, пришло к выводу, что массовое онлайн-обучение создало риски для качества медицинской помощи.

Во-первых, это потенциальные пробелы в практических навыках. Считается, что полноценное освоение сложных медицинских манипуляций и процедур, требующих физического взаимодействия с оборудованием или пациентом, возможно только при участии педагога или наставника.

Современные программы ДПО выходят за рамки формального получения баллов непрерывного медицинского образования. Качественные онлайн-школы создают курсы, которые позволяют врачам не просто следовать установленным требованиям, но и глубоко осваивать новые знания для их немедленного и эффективного применения в клинической практике с пациентами.

Удаленный формат может быть использован для изучения теоретической базы, отработки протоколов фармакотерапии различных заболеваний (артериальной гипертонии, сахарного диабета или астмы), освоения алгоритмов дифференциального диагноза на примере реальных кейсов (клинических задач).

Востребованность таких программ достигается за счет их актуальности, постоянного обновления и практической направленности. Обучение, даже в удаленном формате, становится живым инструментом для постоянного совершенствования профессиональных навыков.

Во-вторых, на запрет онлайн обучения повлияли формальность и недобросовестность в работе многих медицинских школ. В последние годы в отрасли наблюдался опасный крен в сторону «обучения ради галочки». Отсутствие непосредственного контроля привело к утрате обучающей ценности и превратило систему дистанционного обучения в поверхностную процедуру ради получения документа.

Иногда программы ДПО фактически представляют собой не более чем компиляцию поверхностного материала, например, набор скриншотов или прямое цитирование учебников без надлежащей аналитической и практической проработки. Безусловно, такой подход является недопустимым в сфере медицинского образования, поскольку он не только мешает получению новых знаний и освоению навыков, но и подрывает доверие к системе ДПО и дискредитирует добросовестные образовательные организации.

Однако, взвешивая все «за» и «против», я склоняюсь к мнению, что вместо тотального запрета онлайн-обучения необходимо наладить процессы контроля качества такого образования, выделить необходимые индикаторы и осуществлять постоянный мониторинг ситуации.

Последствия: какие вызовы ждут отрасль

Запрет дистанционного формата влечет за собой ряд серьезных последствий, которые могут обострить уже существующий кадровый дефицит в здравоохранении. Так, вероятно, произойдет неминуемое снижение доступности образования. Для специалистов из удаленных регионов регулярные поездки в крупные учебные центры станут настоящим вызовом. Я думаю, стоимость повышения квалификации одного сотрудника может вырасти в два раза только за счет логистических и организационных расходов. Сюда же стоит добавить дополнительные временные затраты. Медицинским работникам, которые и так перегружены, придется брать учебные отпуска для очного обучения.

Для фармацевтической отрасли переход к новым форматам обучения также сопряжен с существенными логистическими и финансовыми вызовами. Новые требования и стандарты могут вынуждать компании переходить к очным или локализованным форматам обучения. Это влечет за собой неизбежное увеличение операционных расходов и необходимость планирования бюджета.

К стоимости самих курсов добавятся расходы на проезд, проживание и питание. Не все учреждения компенсируют эти траты, что ложится бременем на самих врачей и фармацевтов. Образовательные учреждения могут оказаться не готовы к резкому росту числа очных слушателей, что спровоцирует очереди и увеличит сроки ожидания для прохождения необходимых программ.

Интересен тот, факт, что в 2022 году, почти 80% врачей были довольны механизмом онлайн-обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования. Специалисты проходят обучение удаленно, участвуют в вебинарах и конференциях, за что получают баллы НМО, фиксируя результаты своей деятельности в специальной информационной системе Минздрава России.

Думаю, что за несколько лет этот процент лояльности к онлайн-образованию не сильно изменился. При этом новые вводимые «барьеры» для профессионального развития могут отрицательно сказаться на мотивации медицинских работников и их приверженности профессии.

Необходимость прохождения врачами очного обучения влечет за собой серьезные клинические и организационные последствия. Для участия в программах специалистам нужно брать рабочие отпуска или оформлять периоды отсутствия. Это приводит к временному сокращению штатного расписания и уменьшению числа практикующих врачей на местах. Как следствие, возникает снижение доступности и оперативности оказания медицинской помощи для пациентов в регионах. И все это на фоне неутешительной статистики: на начало 2025 года в России не хватало около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена.

В фармацевтической отрасли ситуация тоже непростая — дефицит фармацевтов и провизоров в России превысил 9 тыс. человек, что составляет примерно 30% от необходимого числа специалистов. Поэтому такие нововведения могут лишь способствовать оттоку специалистов из отрасли, особенно если мы говорим про медиков и фармацевтов из маленьких сел или отдаленных населенных пунктов.

Что останется от онлайн-формата

Радует то, что полного отказа от современных технологий в медицинском и фармацевтическом образовании не произойдет. Закон предусматривает ряд исключений, позволяющих сохранить элементы дистанционного обучения. Так, ДОТ можно будет использовать в составе смешанного обучения, например, для изучения теоретических блоков. Также сохранится возможность проводить разовые вебинары и онлайн-конференции.

Дистанционные технологии останутся для курсов, не связанных напрямую с клинической практикой, например, IT-технологии в медицине, медицинское право, менеджмент в здравоохранении.

Как это отразится на отрасли

Для медицинских и фармспециалистов период до марта 2026 года — это время не для паники, а для взвешенного аудита и поиска новых решений. Врачи еще могут пройти обучение в привычном онлайн-формате и выбрать необходимые курсы до вступления закона в силу. Однако важно удостовериться в наличии действующей лицензии у выбранных образовательных организаций.

Организациям, работающим в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации, несомненно предстоит расширение объема деятельности. Будут развиваться гибридные образовательные модели, сочетающие различные медицинские и немедицинские знания. Например, менеджмент в педиатрии или искусство медицинской консультации в диетологии.

Такой комплексный подход позволяет медицинским специалистам не только углубить узкопрофессиональные знания, но и овладеть современными методиками коммуникации и дополнительными околомедицинскими навыками, что критически важно для качественного оказания медицинских услуг в условиях постоянно меняющихся требований здравоохранения.

Я уверена, что усиление контроля за качеством образования может способствовать улучшению практической подготовки специалистов, что в итоге приведет к повышению качества медицинского обслуживания. Но важно понимать, что в ближайшие годы отрасль столкнется с серьезными вызовами, связанными с необходимостью создания условий для эффективного обучения тысяч медицинских работников.

Задача государства и регуляторов заключается в поиске сбалансированного решения, которое обеспечит высокий уровень подготовки, сохраняя при этом доступность образования для всех категорий работников, независимо от их места проживания. Крайне важно поддерживать кадровый потенциал отрасли и гарантировать возможность предоставления качественной медицинской помощи населению.