Участники рынка оценили перспективы проекта Х5 и «Горздрава»

Как будет работать проект «Пятерочки» и «Горздрава»

Х5 расширила возможности доставки: теперь покупатели могут добавить к привычной продуктовой корзине товары из аптек «Горздрава» и получить все в рамках одного заказа. Уже сейчас к сервису подключено около 850 аптек, сообщили в пресс-службе компании.

Новый сервис работает по принципу объединенной доставки. Клиент выбирает продукты и аптечные товары в приложении «Пятерочки», а курьер самостоятельно забирает заказ из двух точек и привозит его одной доставкой клиенту. В зависимости от аптеки, покупателям доступно до 1 тыс. товаров: безрецептурные лекарственные препараты, витамины, аптечная косметика и медицинские изделия.

Проект стал частью модели Х5 Digital «бесконечная полка» — расширение ассортимента в приложениях Х5 за счет товаров внешних партнеров, дополняющих ассортимент торговых сетей. «Мы хотим, чтобы доставка Х5 закрывала как можно больше повседневных потребностей клиента в рамках одного заказа. Для этого мы последовательно расширяем ассортимент за пределами продуктовых категорий за счет комплементарных товаров партнеров. Аптечный ассортимент — одно из таких направлений», — сообщил коммерческий директор Х5 Digital Антон Пахомов.

Запуск совместной доставки с X5 — итог длинного интеграционного пути и новая страница для аптечной сети «Горздрав», очередной шаг в развитии омниканальной модели обслуживания покупателей, отметил руководитель управления по работе с партнерами ПАО «Аптечная сеть 36,6» Игорь Адажий. Он подчеркнул, что при объединенной доставке препараты и продукты перевозятся и хранятся в соответствии со всеми установленными требованиями.

В 2015 году X5 договорилась с сетью «Планета здоровья» об открытии до 150 аптек в «Пятерочках». Предполагалось размещение как в прикассовой зоне, так и непосредственно в торговых залах. В 2016 году проект получил более широкий масштаб: сеть «Мега Фарм» заключила с X5 Retail Group соглашение об открытии аптек в закассовых зонах «Пятерочки» и «Перекрестка». В октябре 2018 компания объявила о планах по открытию 4 тыс. аптек по всей стране к 2021 году. Но по итогам 2019 года «Мега Фарм» сократила свое присутствие до 22 регионов, оставив работать всего 245 точек, и в январе 2020 года сеть прекратила свое существование. Часть бывших помещений затем заняли другие аптечные операторы — например, «Надежда-Фарм», «Алоэ БСС», «Еаптека» и «Вита». В 2019 году X5 Retail Group объявила о соглашении между своей структурой «X5 Омни» и двумя участниками аптечного партнерства IRIS. X5 подчеркивала, что не собирается создавать собственную аптечную сеть, модель строилась на долгосрочной аренде помещений независимым аптечным операторам. Тогда планировалось, что до конца 2025 года будет запущено 950 аптечных пунктов выдачи заказов. В итоге фармацевтический маркетплейс X5 apteka.perekrestok.ru, через который должны были оформляться заказы для выдачи в аптечных точках, — так и не был запущен. В 2020 году X5 приостановила его разработку, проект фактически сошел на нет.

Опыт других ритейлеров

Интеграции продуктовых ритейлеров с крупными аптечными сетями происходили и ранее. В 2015 году «Аптечная сеть 36,6» и A.v.e подписали соглашение с Группой компаний «Дикси» об открытии аптек в магазинах «у дома» «Дикси» и супермаркетах «Виктория» под брендами «Аптеки Горздрав», «Старый лекарь» и «03 Аптека». На старте работали 19 точек в Московском регионе. Публичных данных о масштабировании или официальном завершении проекта не раскрывалось.

В 2019 году «Марафон Фарма» договорились об открытии аптек в прикассовых зонах «Азбуки вкуса» под эксклюзивным брендом «Азбука Life» в течение десяти лет​. Но в январе 2020 года сеть прекратила свое существование.

В 2021 году Роснефть совместно с сетью «Алоэ» запустила в пилотном режиме сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций Санкт-Петербурга. А в августе «Лента» заявила о сотрудничестве с аптечной сетью «Алоэ», в планах которой планировалось открыть более 165 аптек в гипермаркетах компании.

В 2021 году «ВкусВилл» начал доставку лекарств из собственных дарк-сторов. Для этого компания договорилась о партнерстве с аптечными сетями «Планета здоровья» и «Сердце России».

В начале года «Ригла» завершила интеграцию с сервисами «Яндекса», обеспечив доступ их пользователей к ассортименту, имеющемуся в стоках более 4 тыс. аптек сети в 47 регионах РФ. К проекту подключены витрины сервисов «Яндекс Еда» и «Деливери», а также «Яндекс Аптеки». На них представлено порядка 10 тыс. SKU, включая рецептурные препараты, медицинские изделия и БАД.

Пользователям «Яндекс Еды» достаточно собрать заказ и получить его с курьерской доставкой на дом или с самовывозом (если в заказе имеются рецептурные средства) из удобной аптечной точки любого формата сети «Ригла» в подключенных регионах, включая «Здравсити Аптека».

«Технические работы по интеграции стартовали в 2024 году, — рассказал коммерческий директор АС «Ригла» . — Поступательный процесс в рамках проекта с «Яндекс Едой» позволил отладить все этапы исполнения заказов, связанные с логистическими особенностями, маркировкой и сборкой. Более чем двукратные темпы роста продаж по итогам 2025 года доказали эффективность партнерской модели. В задачах на текущий год — подключение новых аптек сети и интеграция ассортимента маркетплейса здоровья «Здравсити».

Концептуально ритейл (фарма, фуд, дроггери) идет к расширению логистики для снижения костов, отмечает директор по развитию АСНА Акоп Варпетян. «Такие сервисы не новинка: «Яндекс Доставка» на днях в рамках закрытого мероприятия уже показывала последнюю милю, включая роботов. Суть заключается в том, что один курьер собирает несколько заказов в одну точку, оптимизируя время, — говорит он. — Мы также анализируем рынок фармдоставки в рамках законодательства. Будем следить и расширять функционал для партнеров».

Ритейлеры, развивающие собственные аптечные сети, например «Магнит», тоже расширяют курьерскую сеть, привлекая других партнеров. «Все нацелены на поиск маржи и снижение издержек», — добавляет Акоп Варпетян.

Расширяя корзину, ритейлер расширяет пользовательский путь: максимум покупок в одном окне, без распыления на бренды. «Это экосистемность, которую все пытаются создать последние 5—10 лет», — резюмирует он.

Такой опыт не новый на рынке: аптеки используют этот инструмент для дополнительного выхода на потребителя, который хочет получить вместе с продуктами и лекарства, говорит директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

«Ассортимент доставки аптечных товаров ограничен безрецептурными позициями, БАД и косметикой. Такая услуга не заменит ни специализированные онлайн-сервисы заказа лекарств с глубоким ассортиментом и рецептурными препаратами, ни тем более классическую аптеку с консультацией специалиста и пациенториентированным сервисом, — отмечает она.

А директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер добавляет, что несмотря на число подобных проектов, ни один из них пока не удалось масштабировать.

Перспективы проекта Х5 и «Горздрава»

Коллаборации с сервисами доставки зачастую экономически невыгодны для аптек, отмечает генеральный директор сети «Фарма» Александр Миронов. «Комиссия при работе с «Деливери» достигает 18%, при этом есть требования по поддержанию определенного уровня цен. Формируется еще один канал, который выгоден покупателю, — доставка за копейки и быстро, выгоден агрегатору из-за высоких комиссий, но не выгоден аптекам. По сути это высасывание прибыли из аптечной розницы», — объясняет он.

Совместный проект Х5 и сети «Горздрав» — не первый на рынке ритейла, подтверждает руководитель отдела электронной коммерции маркетплейса здоровья «Здравсити.ру» Александр Тюкин. «Он в очередной раз доказывает, что продажи аптечного ассортимента активно идут в онлайн. Привычные для потребителя сервисы доставки делают лекарства и товары для здоровья доступнее. Сегодня e-pharma во многом определяет, куда маршрутизировать клиента за покупками, в какую аптеку. Традиционному офлайну становится все труднее получать новых покупателей», — отмечает эксперт.

На первом этапе проекта «Горздрав» получит доступ к аудитории Х5, и в перспективе, если сервис окажется удобным и интересным для пользователей, FMCG-ритейлер может получить обратный эффект, когда аптечный ассортимент станет магнитом для новой аудитории.

«Преимущества для клиентов очевидны — один заказ, одна доставка. А вот для бизнеса они неоднозначны. Лекарства в заказе предусматривают дополнительную точку забора товара, а это время ожидания сборки, удлинение маршрута курьера, что влечет рост затрат на логистику. Будут ли расходы включены в стоимость доставки для потребителя или бизнес будет их покрывать за счет собственной маржинальности? Открытый вопрос. Полагаю, наличие повторных заказов быстро покажут перспективу масштабирования такого проекта», — комментирует Александр Тюкин.

Включение доставки из аптек — не столько конкуренция с фармрозницей, сколько поддержание самого сервиса доставки, говорит экономист — эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский. «Исторически экспресс-доставка была планово убыточной, но менеджмент Х5 заявлял о намерении выводить цифровой бизнес на уровень безубыточности, и компания идет в этом направлении. Считается, что это повышает лояльность, увеличивает средний чек и резко снижает себестоимость доставки, если начинается концентрация заказов из одной точки. Во многих городах эта ниша свободна», — рассказывает он.

Однако проект с «Горздравом» предполагает, что затраты на сбор заказа курьером из двух точек возрастет. Второй минус — низкая себестоимость лекарственных средств и, по сравнению с продуктовой розницей, довольно низкая вероятность спонтанных «добавочных» покупок, говорит эксперт. «Кроме того, в данном случае ни фармацевт, ни e-com площадка не управляют рекомендациями и не могут ни заменить товары на высокомаржинальные, ни способствовать продажам спонтанных товаров», — резюмирует Павел Лисовский.