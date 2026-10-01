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В проекте федерального бюджета нет 140 млрд рублей на противоопухолевые препараты

01.10.2026
18:40
ЕленаКалиновская
Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Общее снижение финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения» составит 134,5 млрд руб., федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями — 141 млрд руб.
Фото: 123rf.com

На сайте Госдумы РФ опубликован проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Согласно пояснительной записке к документу, общие затраты раздела «Здравоохранение» в 2027 году составят 1,8 трлн руб., это примерно на 59 млрд руб. меньше по сравнению с планами на 2026 год.

Сокращение бюджета

Практически все расходы на здравоохранение сосредоточены в госпрограмме «Развитие здравоохранения». В текущем году, исходя из ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» ее финансирование составляет 1 526,4 млрд руб. В проекте федерального бюджета на 2027 год расходы на госпрограмму составят 1 391,9 млрд руб., то есть уменьшение на 134,5 млрд руб.

Снижение расходов на отдельные проекты внутри госпрограммы еще больше. На федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется потратить 3,9 млрд руб. В 2026 году на него заложено 144,9 млрд руб., то есть проект планируется урезать сразу на 141 млрд руб.

Вполне возможно, что падение расходов в итоге будет меньше, но не за счет того, что на проект выделят больше денег, а за счет снижения финансирования текущего года. Как писал «ФВ», в июле специалисты компании «Курсор» обратили внимание, что в опубликованной Минфином информации об исполнении расходов федерального бюджета на национальные проекты за первое полугодие 2026 года итоговая сумма финансирования проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» составила всего 44,9 млрд руб. То есть, по данным Минфина, по итогам шести месяцев 2026 года кассовое исполнение программы составило 35,88 млрд руб., что составляет 79,9% исполнения бюджета. Следовательно, до конца года осталось потратить всего около 20%, то есть 9,02 млрд руб.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год указано, что исходя из сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2026 года финансирование проекта составило 44,89 млрд руб. Согласно информации Минфина, в январе — августе 2026 года бюджет проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» исполнен на 81,3%, что составило 36,5 млрд руб.

Что такое 140 млрд руб.?

В ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» указано, что на проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» должно быть потрачено 144,9 млрд руб., из них 140 млрд руб. расходы по статье «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)». То есть речь идет о противоопухолевой терапии. Из трехлетнего бюджета также следует, что 140 млрд руб. на эти цели должны быть выделены и в 2027 году, и в 2028-м. Но в проекте на следующие три года — 2027, 2028 и 2029 — этой суммы уже нет. На 2028 год на весь проект запланировано 5,8 млрд руб., на 2029 год — 12,8 млрд руб.

Отдельная статья в федеральном бюджете появилась в 2019 году, тогда было потрачено 70 млрд руб., на следующий год — 120 млрд руб., а с 2021 года ежегодно по 140 млрд руб. В первые годы так называемой онкологической программы средства распределялись между разными целями, например, строительство онкологических центров по всей стране, закупка оборудования и пр. В последние несколько лет, в основном все деньги шли на лекарственную терапию.

Сколько денег заложено на лекарства

Другие федеральные проекты в 2027 году будут финансироваться на прежнем уровне. Так, на закупку препаратов для нельготных категорий граждан, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, будет выделено 11,34 млрд руб., столько же заложено и в трехлетнем бюджете на 2026—2028 годы. Сохранилось финансирование проектов «Борьба с гепатитом С» — 4,5 млрд руб., «Борьба с сахарным диабетом» — 9,5 млрд руб.

По сравнению с 2026 годом в следующем году планируется выделить больше средств на закупку препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике — 155,5 млрд руб. против 162,1 млрд руб.

Финансирование основных статей расходов программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете

Статья расходов

Расходы на 2027 год (Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год»), млрд руб.

Плановый объем на 2027 год, заложенный в трехлетнем бюджете 2026—2028 годов, млрд руб.

Расходы в 2026 году (ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год»), млрд руб.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

274,7

268,7

256,8

из них:

 

 

 

 

13,95

13,95

13,95

Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (ФЗ-178)

82,9

76,8

74,3

Закупка препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике

162,1

162,1

155,5

Финансирование фонда «Круг добра»

193,9

193,2

195,9

из них:

 

 

 

Закупка зарегистрированных лекарств

118

117,3

121,4

Закупка незарегистрированных лекарств

75,9

75,9

74,5

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

11,3

11,3

11,3

из них:

 

 

 

Обеспечение профилактики развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

11,3

11,3

11,3

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»

9,5

9,5

9,5

из них:

 

 

 

Обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от двух до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы

5,7

-

2,7

Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

1,2

-

1,2

Федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

4,5

4,5

4,5

из них:

 

 

 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С»

4,5

4,5

4,5

Федеральный проект «Развитие производства лекарственных средств и медицинских изделий»

0,99

0,95

0,86

Федеральный проект «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения»

0,9

0,6

0,9

Федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего»

1,1

0,8

0,7

Федеральный проект «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие»

0,6

0,3

0,3

Источник: ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», sozd.duma.gov.ru

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