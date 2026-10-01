В проекте федерального бюджета нет 140 млрд рублей на противоопухолевые препараты

На сайте Госдумы РФ опубликован проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Согласно пояснительной записке к документу, общие затраты раздела «Здравоохранение» в 2027 году составят 1,8 трлн руб., это примерно на 59 млрд руб. меньше по сравнению с планами на 2026 год.

Сокращение бюджета

Практически все расходы на здравоохранение сосредоточены в госпрограмме «Развитие здравоохранения». В текущем году, исходя из ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» ее финансирование составляет 1 526,4 млрд руб. В проекте федерального бюджета на 2027 год расходы на госпрограмму составят 1 391,9 млрд руб., то есть уменьшение на 134,5 млрд руб.

Снижение расходов на отдельные проекты внутри госпрограммы еще больше. На федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется потратить 3,9 млрд руб. В 2026 году на него заложено 144,9 млрд руб., то есть проект планируется урезать сразу на 141 млрд руб.

Вполне возможно, что падение расходов в итоге будет меньше, но не за счет того, что на проект выделят больше денег, а за счет снижения финансирования текущего года. Как писал «ФВ», в июле специалисты компании «Курсор» обратили внимание, что в опубликованной Минфином информации об исполнении расходов федерального бюджета на национальные проекты за первое полугодие 2026 года итоговая сумма финансирования проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» составила всего 44,9 млрд руб. То есть, по данным Минфина, по итогам шести месяцев 2026 года кассовое исполнение программы составило 35,88 млрд руб., что составляет 79,9% исполнения бюджета. Следовательно, до конца года осталось потратить всего около 20%, то есть 9,02 млрд руб.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год указано, что исходя из сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2026 года финансирование проекта составило 44,89 млрд руб. Согласно информации Минфина, в январе — августе 2026 года бюджет проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» исполнен на 81,3%, что составило 36,5 млрд руб.

Что такое 140 млрд руб.?

В ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» указано, что на проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» должно быть потрачено 144,9 млрд руб., из них 140 млрд руб. расходы по статье «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)». То есть речь идет о противоопухолевой терапии. Из трехлетнего бюджета также следует, что 140 млрд руб. на эти цели должны быть выделены и в 2027 году, и в 2028-м. Но в проекте на следующие три года — 2027, 2028 и 2029 — этой суммы уже нет. На 2028 год на весь проект запланировано 5,8 млрд руб., на 2029 год — 12,8 млрд руб.

Отдельная статья в федеральном бюджете появилась в 2019 году, тогда было потрачено 70 млрд руб., на следующий год — 120 млрд руб., а с 2021 года ежегодно по 140 млрд руб. В первые годы так называемой онкологической программы средства распределялись между разными целями, например, строительство онкологических центров по всей стране, закупка оборудования и пр. В последние несколько лет, в основном все деньги шли на лекарственную терапию.

Сколько денег заложено на лекарства

Другие федеральные проекты в 2027 году будут финансироваться на прежнем уровне. Так, на закупку препаратов для нельготных категорий граждан, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, будет выделено 11,34 млрд руб., столько же заложено и в трехлетнем бюджете на 2026—2028 годы. Сохранилось финансирование проектов «Борьба с гепатитом С» — 4,5 млрд руб., «Борьба с сахарным диабетом» — 9,5 млрд руб.

По сравнению с 2026 годом в следующем году планируется выделить больше средств на закупку препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике — 155,5 млрд руб. против 162,1 млрд руб.