Значение комплаенса на старте антигипертензивной терапии

Увеличение приверженности терапии сердечно-сосудистыми препаратами на 20% может снизить риск сердечно-сосудистых событий на 8% и смертность от всех причин на 12% соответственно2.

Приверженность терапии или комплаенс — степень соблюдения пациентом рекомендаций лечащего врача. Исследования показывают, что почти в 40% случаев люди перестают соблюдать режим лечения в течение первого года приема сердечно-сосудистых препаратов, причем многие делают это уже в первые полгода2. Всемирная организация здравоохранения считает, что на комплаенс влияют более 250 различных причин, в том числе сложные комплексные проблемы здравоохранения и т.п3. Однако наиболее изучены те, что касаются непосредственно пациента. Так, факторы, определяющие приверженность лечению, можно разделить на три главные категории: сложности приема, в том числе количество препаратов, а также действие лекарственных средств и их стоимость2. И если повлиять на последний фактор сложно, то выбрать препарат, обладающий благоприятным профилем безопасности и удобный в применении, куда проще.

Зачастую пациенты бросают прием сердечно-сосудистых препаратов, так как не видят от них такого же выраженного действия, как, например, от обезболивающих лекарственных средств при головной боли. Так, люди, принимавшие статины до перенесенного инфаркта миокарда, более склонны к нарушению рекомендаций по их приему после инфаркта, поскольку могут считать, что лекарства его не предотвратили2. Следует помнить, что многие заболевания сердца и сосудов «не болят», поэтому целью лечения становится не избавление от симптомов, а увеличение продолжительности жизни.

Что влияет на удобство применения? Исследования показывают, что здесь важную роль играет режим дозирования, количество препаратов и способ их приема. Доказано, что однократный прием улучшает приверженность терапии, как и использование комбинации действующих веществ в одной таблетке вместо монопрепаратов. Комбинированные ЛС повышают приверженность лечению в среднем на 13% и способствуют снижению смертности от всех причин1. Отдельно стоит отметить, что препараты, содержащие два и более действующих вещества в одной таблетке, должны не просто работать каждый в своей «области», а усиливать действие друг друга4.

Выбор конкретной комбинации, подходящей индивидуально для каждого пациента, также основывается на множестве факторов, в том числе наличии сопутствующих патологий, например, нарушения пуринового обмена. В этом случае рядом с антигипертензивным компонентом могут стоять тиазидные и тиазидоподобные диуретики, такие как индапамид. Он сам способен снижать артериальное давление и оказывать положительное действие на эндотелиальную функцию и функциональное состояние левого желудочка5. Еще одна важная особенность индапамида и безусловный плюс для коморбидных пациентов — метаболическая нейтральность. Он не вызывает значимых изменений уровней натрия, глюкозы, холестерина и мочевой кислоты даже при длительной терапии5. Индапамид рекомендован в качестве диуретика первого выбора в терапии артериальной гипертензии5-7 и может сочетаться со множеством гипотензивных препаратов, например, с валсартаном.

Валсартан имеет обширную доказательную базу. Кроме антигипертензивного действия, он также способен оказывать кардиопротекторный эффект и положительное влияние на функцию почек, в том числе у пациентов с диабетом, метаболическим синдромом и ожирением8. Важно отметить и то, что валсартан способствует регрессу гипертрофии левого желудочка9, что стратегически важно, ведь у 36–41% пациентов с артериальной гипертензией развивается гипертрофия левого желудочка, которая выступает независимым фактором риска сердечно-сосудистых событий и общей смертности5.

Таким образом, комбинация валсартана с индапамидом позволяет контролировать артериальное давление, учитывая метаболические особенности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это помогает инициировать так называемый интеллектуальный старт, когда первое назначение препарата не только помогает снижать артериальное давление, но и подстраивается под индивидуальные, в том числе метаболические, особенности пациента. Валсартан, как «первая скрипка» этого дуэта, обеспечивает контроль давления и органопротекцию, задавая качество базовой терапии. Его партнер, индапамид, вносит свой ценный вклад, который выходит за рамки простого усиления антигипертензивного эффекта.

Важно уделить внимание соблюдению оптимального режима терапии пациентами пожилого возраста. Они часто имеют сопутствующие патологии, влияющие на выбор лечения. В силу физиологических особенностей таким пациентам может быть сложно принимать большое количество препаратов или следовать сложным схемам с многократным приемом лекарственных средств.