Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
19 аптек вошли...

19 аптек вошли в TOP100 крупнейших онлайн-продавцов России

22.04.2024
12:39
Дина Коблова
Data Insight опубликовала рейтинг крупнейших онлайн-продавцов на российском рынке. В него вошли 19 компаний, занимающихся продажей лекарств. Сервис «Аптека.ру» попал в TOP20, «Еаптека» заняла 30-е место, на 42-й позиции находится «Здравсити».
Фото: 123rf.com

«Аптека.ру» заняла 17-е место в рейтинге TOP100 крупнейших онлайн-продавцов в России по итогам 2023 года, опубликованном аналитической компанией Data Insight.

Первые три строки занимают маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет из категории «Универсальные магазины». Первые с большим отрывом опережают конкурентов. 

Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.

Рейтинг крупнейших онлайн-продавцов

Номер в рейтинге Номер в прошлом году Магазин Онлайн-продажи, млн руб. Рост онлайн-продаж, % Заказы, тыс. шт. Рост заказов, % Средний чек, руб. Рост среднего чека, %
17 13 apteka.ru 73 100 0 46 700 6 1 570 -6

30

 28

eapteka.ru

 28 900

31

17 700

25

1 630

5

42

 42

zdravcity.ru

16 300

21

9 900

35

1 650

-10

44

 55

uteka.ru

14 200

77

13 800

97

1 030

-10

47

 48

apteka-april.ru

12 600

61

7 500

70

1 680

-6

48

 43

planetazdorovo.ru

12 500

-4

7 200

-1

1 740

-3

49

 66

stolichki.ru

12 200

79

5 800

79

2 100

0

52

 78

vitaexpress.ru

10 800

52

7 000

61

1 540

-5

57

 70

minicen.ru

9 410

23

5 700

21

1 650

2

60

 56

aptekiplus.ru

8 940

14

5 090

25

1 760

-9

61

 -

farmlend.ru

8 800

33

7 820

25

1 130

6

62

 62

gorzdrav.org

8 780

42

7 650

70

1 150

-17

68

 -

budzdorov.ru

8 030

11

8 030

6

1 000

5

71

 79

zdorov.ru

7 540

10

4 890

5

1 540

5

78

 -

zhivika.ru*

6 740

-5

6 120

-5

1 100

0

87

 74

monastirev.ru

5 630

-1

3 260

8

1 730

-8

88

 91

rigla.ru

5 590

2

4 670

3

1 200

0

89

 -

megapteka.ru

5 220

107

4 340

141

1 200

-14

99

 -

ozerki.ru

4 340

16

3 070

27

1 410

-9

Данные: Data Insight.

* Включая показатели закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru.

В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.

Ранее стало известно, что число уникальных пользователей за месяц интернет-аптек в 2023 году достигло 6,9 млн человек — это на 42% больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.