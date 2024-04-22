19 аптек вошли в TOP100 крупнейших онлайн-продавцов России

«Аптека.ру» заняла 17-е место в рейтинге TOP100 крупнейших онлайн-продавцов в России по итогам 2023 года, опубликованном аналитической компанией Data Insight.

Первые три строки занимают маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет из категории «Универсальные магазины». Первые с большим отрывом опережают конкурентов.

Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.

Рейтинг крупнейших онлайн-продавцов

Номер в рейтинге Номер в прошлом году Магазин Онлайн-продажи, млн руб. Рост онлайн-продаж, % Заказы, тыс. шт. Рост заказов, % Средний чек, руб. Рост среднего чека, % 17 13 apteka.ru 73 100 0 46 700 6 1 570 -6 30 28 eapteka.ru 28 900 31 17 700 25 1 630 5 42 42 zdravcity.ru 16 300 21 9 900 35 1 650 -10 44 55 uteka.ru 14 200 77 13 800 97 1 030 -10 47 48 apteka-april.ru 12 600 61 7 500 70 1 680 -6 48 43 planetazdorovo.ru 12 500 -4 7 200 -1 1 740 -3 49 66 stolichki.ru 12 200 79 5 800 79 2 100 0 52 78 vitaexpress.ru 10 800 52 7 000 61 1 540 -5 57 70 minicen.ru 9 410 23 5 700 21 1 650 2 60 56 aptekiplus.ru 8 940 14 5 090 25 1 760 -9 61 - farmlend.ru 8 800 33 7 820 25 1 130 6 62 62 gorzdrav.org 8 780 42 7 650 70 1 150 -17 68 - budzdorov.ru 8 030 11 8 030 6 1 000 5 71 79 zdorov.ru 7 540 10 4 890 5 1 540 5 78 - zhivika.ru* 6 740 -5 6 120 -5 1 100 0 87 74 monastirev.ru 5 630 -1 3 260 8 1 730 -8 88 91 rigla.ru 5 590 2 4 670 3 1 200 0 89 - megapteka.ru 5 220 107 4 340 141 1 200 -14 99 - ozerki.ru 4 340 16 3 070 27 1 410 -9

Данные: Data Insight.

* Включая показатели закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru.

В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.

Ранее стало известно, что число уникальных пользователей за месяц интернет-аптек в 2023 году достигло 6,9 млн человек — это на 42% больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».