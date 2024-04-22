19 аптек вошли в TOP100 крупнейших онлайн-продавцов России
«Аптека.ру» заняла 17-е место в рейтинге TOP100 крупнейших онлайн-продавцов в России по итогам 2023 года, опубликованном аналитической компанией Data Insight.
Первые три строки занимают маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет из категории «Универсальные магазины». Первые с большим отрывом опережают конкурентов.
Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.
Рейтинг крупнейших онлайн-продавцов
|Номер в рейтинге
|Номер в прошлом году
|Магазин
|Онлайн-продажи, млн руб.
|Рост онлайн-продаж, %
|Заказы, тыс. шт.
|Рост заказов, %
|Средний чек, руб.
|Рост среднего чека, %
|17
|13
|apteka.ru
|73 100
|0
|46 700
|6
|1 570
|-6
|
30
|28
|
eapteka.ru
|28 900
|
31
|
17 700
|
25
|
1 630
|
5
|
42
|42
|
zdravcity.ru
|
16 300
|
21
|
9 900
|
35
|
1 650
|
-10
|
44
|55
|
uteka.ru
|
14 200
|
77
|
13 800
|
97
|
1 030
|
-10
|
47
|48
|
apteka-april.ru
|
12 600
|
61
|
7 500
|
70
|
1 680
|
-6
|
48
|43
|
planetazdorovo.ru
|
12 500
|
-4
|
7 200
|
-1
|
1 740
|
-3
|
49
|66
|
stolichki.ru
|
12 200
|
79
|
5 800
|
79
|
2 100
|
0
|
52
|78
|
vitaexpress.ru
|
10 800
|
52
|
7 000
|
61
|
1 540
|
-5
|
57
|70
|
minicen.ru
|
9 410
|
23
|
5 700
|
21
|
1 650
|
2
|
60
|56
|
aptekiplus.ru
|
8 940
|
14
|
5 090
|
25
|
1 760
|
-9
|
61
|-
|
farmlend.ru
|
8 800
|
33
|
7 820
|
25
|
1 130
|
6
|
62
|62
|
gorzdrav.org
|
8 780
|
42
|
7 650
|
70
|
1 150
|
-17
|
68
|-
|
budzdorov.ru
|
8 030
|
11
|
8 030
|
6
|
1 000
|
5
|
71
|79
|
zdorov.ru
|
7 540
|
10
|
4 890
|
5
|
1 540
|
5
|
78
|-
|
zhivika.ru*
|
6 740
|
-5
|
6 120
|
-5
|
1 100
|
0
|
87
|74
|
monastirev.ru
|
5 630
|
-1
|
3 260
|
8
|
1 730
|
-8
|
88
|91
|
rigla.ru
|
5 590
|
2
|
4 670
|
3
|
1 200
|
0
|
89
|-
|
megapteka.ru
|
5 220
|
107
|
4 340
|
141
|
1 200
|
-14
|
99
|-
|
ozerki.ru
|
4 340
|
16
|
3 070
|
27
|
1 410
|
-9
Данные: Data Insight.
* Включая показатели закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru.
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
Ранее стало известно, что число уникальных пользователей за месяц интернет-аптек в 2023 году достигло 6,9 млн человек — это на 42% больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».
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