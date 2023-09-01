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«36,6» купила аптечную...

«36,6» купила аптечную сеть «Фармакон» в Подмосковье

01.09.2023
13:29
Руслан Мавлиханов
«36,6» купила компанию «Фармакон» в Подмосковье. По заявлению компании, сделка прошла в «нестандартном для рынка формате».
Фото: Ринат Васбеев

«36,6» приобрела аптечную сеть «Фармакон», состоящую из 18 точек в Раменском (Московская область), сообщили «Ведомости». В компании «ФВ» также подтвердили факт сделки.

Как сообщили в сети, приобретение «Фармакона» произошло путем переуступки прав аренды. Сумма сделки не называется. Как пишет издание, по оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка раменской сети могла обойтись в 170—210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений. 

Последний раз «36,6» покупала точки год назад — в августе 2022 года сеть приобрела подмосковную аптечную сеть «Кит-Фарма». Уже тогда в сети заявляли о намерении укрепить свои позиции в Московском регионе.

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