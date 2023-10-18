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«36,6» купила аптечные...

«36,6» купила аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья»

18.10.2023
09:43
Руслан Мавлиханов
Аптечная сеть «36,6» заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После сделки количество аптек сети в регионе составило 400 точек.
Фото: Ринат Васбеев

ПАО «Аптечная сеть 36,6» приобрело аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья» – это 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует из пресс-релиза компании.

«Сделка усилит присутствие «36,6» в этом регионе и выведет ее в число лидеров рынка», – отметил генеральный директор компании Александр Кузин. Как пояснили в сети, после сделки количество аптек сети в регионе составило 400 точек.

Аптеки продолжат работать под своими брендами, все рабочие места будут сохранены.

Ранее «ФВ» сообщил, что сеть «36,6» создала собственный аптечный союз. Через него сеть планирует оказывать профессиональную поддержку участникам рынка.

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