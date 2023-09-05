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Сеть «36,6» создает...

Сеть «36,6» создает собственный аптечный союз

Эксклюзив
05.09.2023
13:40
Руслан Мавлиханов
Сеть аптек «36,6» заявила о создании собственного союза. Через него сеть планирует оказывать профессиональную поддержку участникам рынка. Компания уже начала принимать заявки на вступление.
Фото: Ринат Васбеев

ПАО «Аптечная сеть 36,6» создает собственный аптечный союз. Об этом «ФВ» рассказали в компании. «Аптечный союз 36,6» будет оказывать игрокам рынка многостороннюю профессиональную поддержку, пояснили в сети.

«Мы видим, что у аптечных сетей сформировалась потребность в профессиональной и честной поддержке по основным направлениям их деятельности и взаимодействию с производителями», — сказал коммерческий директор сети Сергей Демин. По его словам, компания уже начала набор в новое объединение.

Ранее стало известно, что организация продолжила расширять свое присутствие в Московском регионе. В сентябре СМИ сообщили, что «36,6» купила аптечную сеть «Фармакон» в Подмосковье.

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