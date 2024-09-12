AbbVie обвинила BeiGene в краже коммерческой тайны о разработке препарата от рака

AbbVie подала в суд на китайскую BeiGene, обвинив ее в краже коммерческой тайны, связанной с разработкой конкурентного противоракового препарата. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как утверждается, BeiGene переманила на свою сторону Хуацина Лю — исследователя, ранее работавшего на американскую фармкомпанию. Ученый устроился в китайскую биотехнологическую фирму в сентябре 2019 года после увольнения из AbbVie, где он на протяжении целого года работал в качестве старшего научного сотрудника над исследованиями противоракового лекарства.

BeiGene побудила Лю выдать конфиденциальные данные бывшего работодателя о препарате, чтобы использовать их в своих разработках, говорится в материалах дела. Ученый также фигурирует в качестве ответчика в судебном разбирательстве.

Речь идет о лекарственном средстве от определенных видов онкогематологических заболеваний, ассоциированных с аномальным ростом B-лимфоцитов. Препарат нацелен на уничтожение тирозинкиназы Брутона (BTK). Этот белок ответственен за размножение и выживание B-клеток.

Американский производитель добавил, что в течение полугода после найма Лю BeiGene подала патентную заявку, в которой якобы содержится засекреченная информация о препарате.

В иске AbbVie подчеркнула, что инвестировала миллионы долларов и годами вела разработку и исследования препарата. Компания требует возмещения денежного ущерба на неуказанную сумму и выдачи судебного запрета на использование коммерческой тайны компании.

BeiGene отвергла обвинения фармгиганта и заверила, что будет отстаивать свои права на интеллектуальную собственность. Кроме того, китайская компания заявила, что AbbVie прибегла к судебному иску с целью помешать продвижению ее препарата BGB-16673, конкурирующего с противораковой разработкой американского производителя.

Согласно заявлению BeiGene, она первой подала патентные заявки на регистрацию препарата, уничтожающего BTK, опередив американского конкурента. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже инициировало процедуру ускоренного рассмотрения заявки китайской фирмы на регистрацию BGB-16673.

Это не первое судебное противостояние между компаниями. Летом прошлого года Pharmacyclics, подразделение AbbVie, подало иск против BeiGene, якобы нарушившей один из патентов на препарат «Имбрувика» (ибрутиниб). Китайской фирме принадлежит схожее лекарство Brukinsa (zanubrutinib). Оба медикамента принадлежат к числу ингибиторов BTK и имеют одобрение FDA в качестве средств для лечения хронического лимфолейкоза.