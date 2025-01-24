AbbVie заключила сделку с разработчиком разрушителей белков на 1,6 млрд долларов

AbbVie и биотехнологическая компания Neomorph заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Стороны сделки займутся совместной разработкой нового класса препаратов, работающих по принципу «склеивания» двух белков, которые в норме не взаимодействуют друг с другом. Молекулы в составе лекарства распознают и связываются с целевым болезнетворным белком. Затем они притягивают к нему E3-убиквитинлигазу — специальный фермент, который помечает белок для последующего разрушения. Впоследствии патогенную структуру уничтожают либо протеасомы (специальные комплексы внутри клетки, работающие как шредеры для дефектных или ненужных белков), либо лизосомы (внутриклеточные органеллы, расщепляющие различные молекулы, поступающие извне, или устаревшие компоненты самой клетки).



Такой механизм обеспечивает прицельное воздействие на вредоносные белки, вызывающие рост раковых клеток или нарушения работы иммунной системы. Главная особенность этого метода состоит в возможности излечить заболевания, которые ранее считались неизлечимыми.

По условиям сделки Neomorph получит аванс на неуказанную сумму, а также сможет заработать до 1,6 млрд долл., если разрабатываемые препараты пройдут исследования и выйдут на рынок. Кроме того, стартап будет иметь право на роялти от их продаж.

Основанная в 2020 году Neomorph уже имеет опыт сотрудничества с крупными фармацевтическими производителями. В частности, компания заключила сделки с Biogen и Novo Nordisk, общая стоимость каждой из которых составила почти 1,5 млрд долл.

В последние годы молекулярные «соединители» белков, на которых специализируется Neomorph, привлекают все большее внимание крупнейших представителей отрасли. Помимо AbbVie, в этой области активно работают такие фармгиганты, как Roche, Bristol Myers Squibb, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) и Eisai.