AbbVie заплатит 2,1 млрд долларов за технологию перепрограммирования иммунитета in vivo

AbbVie купит биотехнологическую компанию Capstan Therapeutics за 2,1 млрд долл., получив права на экспериментальные препараты от аутоиммунных заболеваний и CAR-T-терапии нового поколения. О сделке сообщается в пресс-релизе.

Для создания классических CAR-T-терапий из взятого образца крови выделяют иммунные клетки. Затем с помощью методов генной инженерии их перепрограммируют в лаборатории на распознавание опухолей, которые зачастую умеют избегать иммунного ответа, и вводят онкобольным обратно.

Capstan разработала технологию CellSeeker tLNP, которая может осуществлять весь этот процесс внутри организма. Липидные наночастицы доставляют генетические материалы в определенные клетки, обучающие иммунитет идентифицировать рак. Это позволит уменьшить стоимость CAR-T-терапий (в США эти препараты стоят от 370 тыс. до 500 тыс. долл. без учета сопутствующих расходов, в Евросоюзе — от 300 тыс. до 400 тыс. евро) и продолжительность полного курса лечения (около двух-трех недель от забора клеток до их введения пациенту).

Флагманский препарат Capstan — CPTX2309. Он нацеливает лимфоциты на белок CD19, который есть на поверхности B-клеток, участвующих в патогенезе аутоиммунных болезней. Сейчас терапия проходит I фазу клинических испытаний.

До сделки с AbbVie этот стартап, основанный в 2021 году, привлек 340 млн долл. инвестиций от таких крупных игроков фармрынка, как Pfizer, Bayer, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Novartis и Johnson & Johnson.

В 2023 году истек срок действия патента «Хумиры» (адалимумаб) — одного из самых продаваемых лекарств в мире, которое применяется при ревматоидном артрите. Ежегодно этот бестселлер приносил AbbVie по 20 млрд долл. выручки. С тех пор производитель потратил более 20 млрд долл. на приобретение различных компаний и препаратов, стремясь компенсировать падение доходов. Также корпорация укрепила позиции в сегменте иммунодепрессантов благодаря коммерческому успеху «Скайризи» (рисанкизумаб) и «Ранвэка» (упадацитиниб). По прогнозам, к 2027 году их совокупные продажи превысят 31 млрд долл.