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Акции Института стволовых...

Акции Института стволовых клеток человека вошли в два индекса Мосбиржи

01.03.2023
16:27
Артем Косенок

Московская биржа включила акции ИСКЧ в два индекса – индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс потребительского сектора. Новые базы расчета индексов начнут действовать с 17 марта.

Фото: DCStudio/www.freepik.com

Московская биржа приняла решение о включении акций Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) в два индекса одновременно: индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс потребительского сектора. Новые базы расчета индексов начнут действовать с 17 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

Индекс акций широкого рынка Московской биржи включает TOP100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли, находящейся в свободном обращении, и является основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской биржи. В состав индекса потребительского сектора входят наиболее ликвидные акции российских компаний потребительского сектора, включенных в базу расчета индекса широкого рынка.

ИСКЧ – российская публичная биотехнологическая компания, основанная в 2003 году. Занимается научными исследованиями и разработками, а также коммерциализацией и продвижением на рынке собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и постгеномных технологий. В декабре 2009 года ИСКЧ провел первичное публичное размещение акций на ФБ ММВБ (тикер: ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России.

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