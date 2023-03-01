Акции Института стволовых клеток человека вошли в два индекса Мосбиржи

Московская биржа приняла решение о включении акций Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) в два индекса одновременно: индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс потребительского сектора. Новые базы расчета индексов начнут действовать с 17 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

Индекс акций широкого рынка Московской биржи включает TOP100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли, находящейся в свободном обращении, и является основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской биржи. В состав индекса потребительского сектора входят наиболее ликвидные акции российских компаний потребительского сектора, включенных в базу расчета индекса широкого рынка.