Акции фармсектора пережили «американские горки» из-за пошлин Трампа

Фондовый рынок испытал резкие колебания из-за меняющейся риторики президента США Дональда Трампа относительно тарифной политики. Акции фармацевтических компаний сначала просели в цене, но затем вернулись к прежним значениям. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Заявление американского главы об «очень скором» введении «значительных пошлин на импорт фармацевтических продуктов» привело к снижению стоимости ценных бумаг производителей. Особенно сильно пострадали европейские представители отрасли: 9 апреля котировки AstraZeneca, GSK, Roche, Sanofi и Novartis упали на 5—6,5%. Американские фармгиганты также понесли потери: Amgen, Pfizer, MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) и Eli Lilly потеряли от 3 до 6% капитализации. Индийские компании тоже зафиксировали спад на 5,5%.

Однако уже 10 апреля рыночная ситуация улучшилась благодаря неожиданному решению Трампа резко развернуть курс и установить единую ставку в размере 10% для всех торговых партнеров, за исключением Китая, для которого она поднимется до 125%. Президент объяснил этот шаг тем, что Пекин «проявил неуважение», введя ответные санкции на изначальные американские тарифные меры.

Среди европейских производителей наибольший прирост капитализации отмечен у датской Novo Nordisk — на 10%. Цены на акции Novartis, Bayer, Roche, Bavarian Nordic и AstraZeneca поднялись более чем на 5%. Восходящий тренд показали и азиатские биржи, где увеличились котировки японских фармкомпаний Daiichi Sankyo и Takeda Pharmaceuticals.

Власти США традиционно предоставляли производителям лекарств освобождение от таможенных сборов, учитывая значимость их товаров для населения. Но на прошлой неделе Трамп дал понять, что намерен ввести таможенные сборы на фармпродукцию в скором будущем. Представитель его администрации рассказал, что это будет сделано на основании статьи 232 Закона о расширении торговли, которая позволяет американскому главе ограничивать импорт в интересах национальной безопасности. Основная цель налоговых ограничений — заставить компании перенести производственные мощности на территорию США.

По оценкам экспертов, пошлины обойдутся фармсектору в 53 млрд долл. В то же время построить один завод «с нуля» в Штатах стоит около 2 млрд долл., а полноценно работать он начнет только через пять-десять лет. Чтобы полностью обосноваться в стране, производителям придется вложить сотни млрд долл.

Европейский союз (ЕС) – крупнейший поставщик медикаментов в США. По последним данным Евростата, объем экспорта медицинской и фармацевтической продукции из еврозоны составил около 90 млрд евро (97 млрд долл.) в 2023 году. Учитывая это, полный перенос производства кажется экономически нецелесообразным, и компаниям может быть финансово выгоднее платить повышенные тарифы.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) предостерегла главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что пошлины Трампа могут быть губительны для индустрии в ЕС. По мнению лоббистской организации, без «оперативных и кардинальных реформ» все процессы разработки и выпуска лекарств неизбежно уйдут на американский рынок.