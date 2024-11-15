Акции производителей вакцин упали после выдвижения Кеннеди на пост главы Минздрава США
Акции крупнейших производителей вакцин продемонстрировали значительное падение после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего, известного своим скептическим отношением к вакцинации, на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Котировки компаний начали снижаться в последний час торгов после появления информации о предстоящем назначении. Акции Novavax и BioNTech упали более чем на 7%, Moderna – почти на 6%, Sanofi и Pfizer – на 3%, GSK – на 2%. Публикация Трампа в созданной им социальной сети Truth Social с подтверждением решения по Кеннеди-младшему привела к дальнейшему снижению котировок после закрытия биржи.
Все упомянутые фармгиганты получают значительную часть выручки от продаж вакцин от тех или иных инфекций. Pfizer, Moderna и Novavax испытывают финансовые трудности второй год подряд из-за снижения спроса на вакцины от COVID-19 в США.
С начала года акции всех основных производителей вакцин демонстрируют отрицательную динамику, следует из публикации журнала Forbes. Особенно сильно пострадали котировки Moderna, упав более чем на 60% с января этого года.
По мнению экспертов в области здравоохранения, второй президентский срок Трампа может позволить племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди усилить антипрививочную риторику. Отмечается, что это приведет к росту недоверия к вакцинации, которая на протяжении десятилетий спасала миллионы жизней и помогала бороться с тяжелыми заболеваниями.
В интервью после победы Трампа Кеннеди-младший подчеркнул, что сохранит возможность вакцинироваться для американцев, уделив особое внимание раскрытию информации о профиле безопасности и эффективности прививок. Ранее он неоднократно делал вводящие в заблуждение и ложные заявления о связи вакцин с аутизмом, несмотря на многочисленные исследования, опровергающие это утверждение. Более того, кандидат на пост американского министра здравоохранения основал Children's Health Defense – антипрививочную организацию, которая считается одной из самых финансово обеспеченных в стране.
В планы кандидата на пост американского министра здравоохранения также входит проведение реформ в сфере надзора за продовольствием и лекарствами, механизмов государственного финансирования исследований. В начале этого месяца он выступил с инициативой упразднить весь отдел питания Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и сказал всем сотрудникам ведомства «искать новое место работы», сообщило издание New York Times. Помимо этого, среди первоочередных мер член семьи Кеннеди назвал отказ от фторирования воды и очистку продуктов питания от токсичных веществ.
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