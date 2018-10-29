Акционеры Takeda и Shire проголосуют по сделке в начале декабря

11:51
13 ноября 2018

Илья Дугин

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Акционеры японской фармацевтической компании Takeda («Такеда») и ирландской Shire («Шайер») вынесут решение по сделке, по условиям которой Takeda приобретает Shire за 62 млрд долл., 5 декабря текущего года, сообщает FirstWord Pharma. В случае положительного исхода голосования сделка может быть завершена уже 8 января 2019 г.

Ранее некоторые акционеры Takeda выражали сомнение, что компания сможет погасить задолженность по кредитам, взятым для финансирования сделки, для одобрения которой необходимо согласие двух третей акционеров.

Японская компания уже получила одобрение сделки от регуляторных органов ряда стран, в т.ч. Китая, Японии и США.

Месяцем ранее Takeda согласилась продать права на экспериментальный препарат Shire для лечения воспалительного заболевания кишечника SHP647, чтобы снять вопросы касательно конкуренции со стороны Еврокомиссии. Это объясняется тем, что у Takeda есть собственный препарат для лечения этого заболевания  Entyvio и в случае слияния у японской компании появится преимущество на рынке.

Решение Еврокомиссии ожидается 20 ноября или ранее.

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