Takeda готова продать права на актив Shire для получения одобрения европейского регулятора на приобретение компании

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Ко Эл-Ти-Ди») выразила готовность продать права на экспериментальный препарат для лечения воспалительного заболевания кишечника SHP647, разрабатываемый ирландской Shire («Шайер»), чтобы получить разрешение европейских регуляторов на приобретение компании, сообщает Reuters.
Регуляторы выразили озабоченность, что у Takeda есть собственный препарат для лечения этого заболевания Entyvio и в случае слияния у японской компании появится преимущество на рынке. SHP647 проходит III фазу клинических исследований.
Как отметили в Takeda, в компании не ожидают задержки одобрения сделки в Европе, поскольку это единственный вопрос, возникший у европейских регуляторов.
Сделка уже получила одобрение в Китае, Японии и США.
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