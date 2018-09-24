Takeda готова продать права на актив Shire для получения одобрения европейского регулятора на приобретение компании

Регуляторы выразили озабоченность, что у Takeda есть собственный препарат для лечения этого заболевания Entyvio и в случае слияния у японской компании появится преимущество на рынке. SHP647 проходит III фазу клинических исследований.

Как отметили в Takeda, в компании не ожидают задержки одобрения сделки в Европе, поскольку это единственный вопрос, возникший у европейских регуляторов.

Сделка уже получила одобрение в Китае, Японии и США.