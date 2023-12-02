Акциз на фармсубстанцию этанола могут ввести с апреля 2024 года

Министерство финансов разработало законопроект о введении акциза на этиловый спирт, в том числе фармсубстанцию этанола. «ФВ» ознакомился с документом. В случае его принятия, изменения вступят в силу не ранее первого числа очередного налогового периода — то есть в апреле 2024 года, уточнил заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов.

В рамках заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере фармацевтической деятельности профильного комитета Госдумы прошло обсуждение документа с представителями отрасли, передает корреспондент «ФВ».

«Не надо себя обманывать — они хотят ввести акциз для всех покупателей спирта, это сейчас базовая позиция, ее министерство финансов исполняет, но не может подготовить свои предложения без согласования с Минпромторгом, Минздравом и ФАС», — сказал Наумов. При этом, отметил он, сейчас есть возможность проработать механизмы, которые позволят избежать рисков для рынка лекарственных препаратов.

Как работают уже принятые меры

Заместитель директора Департамента развития фармацевтичесĸой и медицинсĸой промышленности Минпромторга Ольга Кравцова на заседании заявила, что ведомство считает введение акциза на спирт и фармсубстанцию этанола «преждевременным». Она уточнила, что свою позицию министерство оценивает с точки зрения возможных последствий для лекарственных препаратов. К тому же она напомнила о недавних мерах, которые были приняты для борьбы с незаконным оборотом спирта.

Речь идет, в том числе о Федеральном законе № 428-ФЗ от 04.08.2023, который ужесточает контроль за такой продукцией. Он начал действовать в сентябре, отдельные его части вступят в силу с апреля 2024 года.

В связи с этим Кравцова предложила провести анализ правоприменительной практики мероприятий, которые уже реализованы, прежде, чем вводить акциз на спирт. К тому же, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками указала, что сложности с оборотом спирта возникают на этапе оптового звена. Для решения этой проблемы исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова предложила ввести ограничения на продажу спирта компаниям, которые имеют оптовую лицензию сроком менее трех лет. По ее мнению, это позволит бороться с сомнительными дистрибьюторами.

Аналогичного с Кравцовой мнения придерживается и председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин. Он отметил, что Федеральный закон №428-ФЗ вводит все необходимые механизмы, которые позволили бы контролировать оборот спиртосодержащей продукции. В связи с этим он предложил проанализировать, как эти меры будут работать.

Что с компенсацией

Кедрин также напомнил, что вместе с введением акциза его инициаторы планировали предусмотреть компенсации или субсидии для производителей лекарственных средств, но до сих пор механизм их выплаты не был представлен. Он также не предусмотрен в разработанном законопроекте о введении акциза, отметил Кедрин. «И это некая хитрость. Устно заявляется о необходимости или возможности компенсации, но в законопроекте отсутствует даже идея ее введения», — указал он.

Кедрин также отметил, что отсутствуют какие-либо расчеты о том, сколько средств из федерального бюджета планируется потратить на такую компенсацию производителям. «Сейчас бюджет согласован на 2024-2026 годы. Было бы логично знать, как в бюджете будут отражены расходы на компенсацию акциза, а также сколько составит снижение нелегальной водки каждый год и, как следствие, сколько в конце будет реальная прибыль для бюджета. Сейчас этих расчетов нет», — заявил Кедрин.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который сообщал о разработке таких компенсаций, также указывал, что пока неизвестно сколько именно денег для этого потребуется заложить в бюджет. По словам Рябухина, сенаторы ждут от Министерства здравоохранения точной информации о том, в каких объемах и в каких технологических цепочках при производстве лекарств используется медицинский спирт для проведения расчетов.

Наумов в свою очередь предложил при необходимости внести в Госдуму отдельный законопроект о выплате производителям компенсации за акциз и рассматривать его в связке с документом Минфина.

К тому же, по мнению Кедрина, непонятно на какие данные опираются регуляторы, так как нет объективных данных об объеме нелегального рынка. «Заявления о том, что такая мера позволит полностью избавиться от нелегального алкоголя, ничем не подкреплено», — сказал он.

Кроме того, представители Росалкогольтабакконтроля в ходе недавней Рабочей группы официально подтвердили, что проблемы с оборотом фармацевтической субстанцией спирта этилового отсутствует, сообщил Кедрин. По его мнению, это противоречит самой инициативе о введении акциза на фармсубстанцию этанола.