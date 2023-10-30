Власти рассматривают три варианта компенсации при введении акциза на спирт

Минфин и Минздрав разработают механизм компенсации при введении акциза на спирт. Их будут выплачивать из федерального бюджета. Сейчас рассматриваются три варианта. Об этом сообщил первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, пишет «Парламентская газета».

«Какого-то однозначного варианта у нас пока нет. Есть три пути: компенсировать возросшие издержки либо производителям лекарств, либо фармации — аптекам, которые занимаются их реализацией, либо клиентам, то есть конечным потребителям. Но третий путь самый сложный и непонятный, и я думаю, у него меньше всего шансов на реализацию», — отметил сенатор.

Сколько именно денег потребуется заложить в бюджет для компенсации, пока неизвестно. По словам Рябухина, сенаторы ждут от Минздрава точной информации о том, в каких объемах и в каких технологических цепочках при производстве лекарств используется медицинский спирт. Исходя из этого уже можно будет рассчитать расходы, отметил Рябухин.

По словам руководителя департамента финансов Высшей школы экономики Юрия Ичкитидзе, стоимость медицинского спирта на стоимость лекарств практически не влияет. К тому же сам спирт используется только в очень ограниченном количестве препаратов. Поэтому опасаться какого-либо взрывного или хорошо ощутимого скачка цен на лекарства не стоит, подчеркнул эксперт.

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У ведомства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой. Министр добавил, что вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, предложение министра финансов приведет к росту цен на спиртосодержащие препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан.

В октябре в Минфине сообщили, что намерены увязать введение акциза на этиловый спирт с субсидиями производителям лекарств. Ведомство вместе с Минздравом подготовит соответствующий документ в течение месяца. Позднее замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью РИА «Новости» заявил, что акциз могут ввести в 2024 году.