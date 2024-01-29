«Активному компоненту» одобрили льготный кредит в 2,9 млрд руб. для производства

Межведомственная комиссия по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, одобрила компании «Активный компонент» получение кредита по льготной ставке на организацию производства фармацевтических субстанций в городе Пушкин под Санкт-Петербругом. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе производителя.

Льготная ставка составляет 7,8%. Кредит выдаст банк «ВТБ».

Всего стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд руб., 2,9 млрд руб. из которых составят заемные средства. Они будут направлены на проектирование и строительство нескольких новых лабораторно-производственных объектов для разработки и выпуска цитостатиков, некоторых интермедиатов, а также расширение R&D центра для разработки новых веществ, уточнили в «Активном компоненте». Планируется также реконструкция и расширение на 50% основного производства в Пушкине, включая строительство новых складских помещений.

Реализовывать проект планируется в несколько этапов: первая инвестиционная фаза закончится в 2024 году, вторая — в 2025, в этом же году будет запущено производство некоторых фармсубстанций.

Весь проект рассчитан до 2036 года — к этому моменту «Активный компонент» будет выпускать фармсубстанции для препаратов, 35 из которых входят в Перечень ЖНВЛП. Основная нозология — цитостатики, также онкологические, противодиабетические, антигистаминные, сердечно-сосудистые, противовирусные, орфанные препараты, препараты для лечения ВИЧ, НПВС и другие группы ЖНВЛП, уточнили в компании. Такие сроки обусловлены действующей патентной защитой на определенные продукты, которые планирует выпускать «Активный компонент».

Правительство утвердило программу льготного кредитования для производителей приоритетной продукции в марте 2023 года. В рамках нее компании могут получить кредиты на создание, развитие или модернизацию производственных мощностей и объектов промышленной инфраструктуры. Банки предлагают кредитное финансирование под 30% ключевой ставки Центрального банка России, увеличенных на три процентных пункта. Льготная ставка по кредиту действует на весь период строительства или инвестиционной фазы проекта и еще два года после его окончания.