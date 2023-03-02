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Для производителей приоритетной...

Для производителей приоритетной продукции утвердили программу льготного кредитования

02.03.2023
18:30
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Правительство утвердило новую программу предоставления производителям приоритетной продукции льготных кредитов. Документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования. Субсидии будут предоставляться в рамках содействия в реализации инвестпроектов и поддержки производителей высокотехнологической продукции.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Правительство утвердило программу льготного кредитования для производителей приоритетной продукции. Соответствующее постановление № 295 от 22.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Всего документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования. Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности».

В рамках программы производители смогут получить кредиты на создание, развитие или модернизацию производственных мощностей и объектов промышленной инфраструктуры. Банки будут предлагать кредитное финансирование под 30% ключевой ставки Центрального банка России, увеличенных на 3 процентных пункта. Льготная ставка по кредиту будет действовать на весь период строительства или инвестиционной фазы проекта и еще два года после его окончания. 

Заемные средства компании смогут направить на приобретение, строительство и модернизацию основных средств, включая проектные работы, уплату таможенных пошлин и сборов, лицензионных платежей, НИОКР, а также приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих в объеме не более 20% и иные виды расходов.

Для получения субсидий необходимо соответствовать нескольким критериям. В частности, заемщик реализует инвестпроект, включенный в перечень проектов, не находится в процессе реорганизации и т.д. Отбирать получателей субсидий будет Минпромторг на основании заявок на участие. Ежегодно заемщик обязан будет предоставлять в электронной или бумажной форме отчет о достижении значений результата реализации инвестпроекта.

Ранее правительство выделило 1 млрд руб. на льготные кредиты производителям приоритетной продукции.

В начале января Минпромторг предложил утвердить правила предоставления субсидий российским производителям на финансовое обеспечение погашения кредитов, полученных ими на реализацию инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции. Производители смогут вернуть до 25% полученного кредита, если эта сумма не превышает 50% суммы выручки от реализации приоритетной продукции за прошедший год. За получением субсидии производители смогут обратиться в течение трех лет после окончания инвестиционной фазы проекта.

В феврале Минэкономразвития предложило перечень приоритетных направлений проектов ‎технологического суверенитета и проектов структурной адаптации ‎экономики страны. В частности, в него попали производство лекарственных препаратов и медизделий. В случае принятия документа фармкомпании смогут получить сниженные ставки по кредитам.

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