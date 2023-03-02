Для производителей приоритетной продукции утвердили программу льготного кредитования
Правительство утвердило новую программу предоставления производителям приоритетной продукции льготных кредитов. Документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования. Субсидии будут предоставляться в рамках содействия в реализации инвестпроектов и поддержки производителей высокотехнологической продукции.
Правительство утвердило программу льготного кредитования для производителей приоритетной продукции. Соответствующее постановление № 295 от 22.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Всего документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования. Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности».
В рамках программы производители смогут получить кредиты на создание, развитие или модернизацию производственных мощностей и объектов промышленной инфраструктуры. Банки будут предлагать кредитное финансирование под 30% ключевой ставки Центрального банка России, увеличенных на 3 процентных пункта. Льготная ставка по кредиту будет действовать на весь период строительства или инвестиционной фазы проекта и еще два года после его окончания.
Заемные средства компании смогут направить на приобретение, строительство и модернизацию основных средств, включая проектные работы, уплату таможенных пошлин и сборов, лицензионных платежей, НИОКР, а также приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих в объеме не более 20% и иные виды расходов.
Для получения субсидий необходимо соответствовать нескольким критериям. В частности, заемщик реализует инвестпроект, включенный в перечень проектов, не находится в процессе реорганизации и т.д. Отбирать получателей субсидий будет Минпромторг на основании заявок на участие. Ежегодно заемщик обязан будет предоставлять в электронной или бумажной форме отчет о достижении значений результата реализации инвестпроекта.
Ранее правительство выделило 1 млрд руб. на льготные кредиты производителям приоритетной продукции.
В начале января Минпромторг предложил утвердить правила предоставления субсидий российским производителям на финансовое обеспечение погашения кредитов, полученных ими на реализацию инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции. Производители смогут вернуть до 25% полученного кредита, если эта сумма не превышает 50% суммы выручки от реализации приоритетной продукции за прошедший год. За получением субсидии производители смогут обратиться в течение трех лет после окончания инвестиционной фазы проекта.
В феврале Минэкономразвития предложило перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики страны. В частности, в него попали производство лекарственных препаратов и медизделий. В случае принятия документа фармкомпании смогут получить сниженные ставки по кредитам.
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