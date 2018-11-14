Александр Саверский: мы обеспокоены заявлениями Минздрава о признании 70% лекарств взаимозаменяемыми

11:37
16 ноября 2018

Оксана Баранова

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Александр Саверский | Фото: Олег Кирюшкин

Сегодня в Москве начал работу VIII Всероссийский конгресс «Право на лекарство», организованный Лигой защитников пациентов. 

Как заявил глава этой организации Александр Саверский, назрела острая необходимость смены парадигмы системы здравоохранения. В частности, эксперт настаивает, что требуется государственное регулирование обеспечения лекарствами. В связи с этим Лига предлагает принять федеральный закон. 

По словам Александра Саверского, в настоящий момент в системе здравоохранения существует масса проблемных мест. Среди них: отсутствие грамотной системы перераспределения лекарств между регионами; балансирование на грани банкротства ряда медицинских учреждений; низкая доступность лекарств даже в льготном сегменте пациентов. 

Страшным заявлением назвал г-н Саверский  выступление Минздрава о готовности признать взаимозаменяемыми более 70% лекарств. Он убежден, что право назначать лекарство по торговым наименованиям должно быть закреплено за практикующими врачами.

«Обращение лекарств существует в отрыве от системы обеспечения. Здравый смысл нарушен в своей основе», – подчеркнул он. 

В ходе конгресса планируется обсудить основные положения новой концепции лекарственного обеспечения, которую Лига защитников пациентов предлагает закрепить на законодательной основе. 

Персоны
Саверский Александр

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