Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств

08.09.2025
10:49
Экспорт российских фармпрепаратов вырос почти на 8%, рассказал министр промышленности. Он отметил рост поставок в страны Африки и Южной Америки.
Антон Алиханов | Фото: Минпромторг

Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января—мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов «РИА Новости» в рамках ВЭФ-2025.

«Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго — на 66%, Алжир — на 226%, в Марокко — на 510%», — отметил министр.

Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, на 12% увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию.

