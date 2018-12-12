Alkermes и Biogen объявили о подаче в FDA регистрационной заявки на новый препарат для лечения рассеянного склероза

11:39
19 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

159

Компании Alkermes («Алкермес») и Biogen («Байоджен») объявили о том, что Alkermes подала в FDA заявку на регистрацию нового перорального препарата diroximel fumarate, предназначенного для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза (РС), сообщает PharmaTimes.

В случае одобрения регулятором Biogen будет продвигать diroximel fumarate под торговым наименованием Vumerity, условно принятым FDA.

Заявка подана на основании данных опорного клинического исследования III фазы с участием около 700 субъектов, получавших diroximel fumarate в ходе двухлетнего исследования безопасности при рецидивирующе-ремиттирующем РС.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
12.12.2018
FDA предупреждает китайскую компанию Zhejiang Huahai в связи с подходом «прибыль важнее безопасности»
07.12.2018
Инспекторы FDA сделали 22 замечания по итогам проверки предприятий Lupin в Индии
06.12.2018
Заявка на Tecentriq получает от FDA статус приоритетного рассмотрения для лечения мелкоклеточного рака легкого
Популярное
17.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
4949
17.12.2018
В штате фармкомпаний появляется новая позиция – менеджер по эффективности маркетинга
2631
17.12.2018
Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках внедрения маркировки
2047
Вчера
Визиты медпредставителей к врачам становятся все короче
1954
13.12.2018
Полный цикл производства препарата от сахарного диабета запущен в Кировской области
1727