Alkermes и Biogen объявили о подаче в FDA регистрационной заявки на новый препарат для лечения рассеянного склероза

Компании Alkermes («Алкермес») и Biogen («Байоджен») объявили о том, что Alkermes подала в FDA заявку на регистрацию нового перорального препарата diroximel fumarate, предназначенного для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза (РС), сообщает PharmaTimes.
В случае одобрения регулятором Biogen будет продвигать diroximel fumarate под торговым наименованием Vumerity, условно принятым FDA.
Заявка подана на основании данных опорного клинического исследования III фазы с участием около 700 субъектов, получавших diroximel fumarate в ходе двухлетнего исследования безопасности при рецидивирующе-ремиттирующем РС.
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