Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Alnylam прекратила испытания...

Alnylam прекратила испытания препарата от болезни глаз из-за нового закона

28.10.2022
15:29
Николай Соколов

Alnylam прекратила испытания своего препарата против редкого заболевания глаз из-за нового американского законодательства. Компания не хочет согласовывать цену на лекарство со страховщиками, как того требует закон.

Alnylam заявила, что не будет продолжать клинические испытания своего препарата vutrisiran на основе технологии РНК-интерференции против редкого заболевания глаз, болезни Штаргардта. Компания связала свое решение с новым американским Законом о снижении инфляции, пишет PharmaPhorum.

Закон была подписан президентом США Джо Байденом в августе, он требует от государственной программы страхования Medicare вести переговоры с производителями о снижении цены на отдельные препараты. 

Alnylam указывает на то, что закон освобождает орфанные препараты от таких переговоров, но только в том случае, если у них есть только одно орфанное показание. Vutrisiran уже одобрен для лечения редкого заболевания, наследственного амилоидоза, и одобрение против болезни Штаргардта заставит компанию вести переговоры о новой цене со страховщиками. Alnylam планировала начать испытания препарата до конца этого года.

Болезнь Штаргардта — это генетическое заболевание глаз, которое вызывает накопление жирового материала в макулярной области сетчатки и влияет на зрение. В настоящее время против этой болезни нет одобренных методов лечения.

Когда Закон о снижении инфляции принимался, организация PhRMA заявила, что вместо того, чтобы предложить удобный способ переговоров между компаниями и правительством, законопроект налагает «не подлежащие обсуждению ультиматумы» на производителей и фактически устанавливает государственное ценообразование.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.