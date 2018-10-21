AlphaRM: динамика фармацевтического рынка России за сентябрь

По сравнению с сентябрем прошлого года фармацевтический рынок продемонстрировал положительную динамику, как в денежном выражении (+5%), так и в натуральном (+2%). С января по сентябрь объем фармацевтического рынка достиг 927 млрд рублей и 4,1 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 8% больше по объему в рублях и на 8% в упаковках.



Источник публикации: Компания AlphaRM