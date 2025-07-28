Американские ученые создали мужской негормональный контрацептив без побочных эффектов

Компания YourChoice Therapeutics разработала оральный мужской негормональный контрацептив YCT-529, который не вызывает побочные эффекты. Результаты фазы Ia клинических испытаний опубликованы в журнале Communications Medicine.

В исследовании участвовали 16 мужчин в возрасте от 32 до 59 лет, ранее перенесших вазэктомию (операцию по стерилизации путем перекрытия или перерезания семявыводящих путей). Пациенты получали одну из дозировок препарата (10, 30, 90 и 180 мг) или плацебо. Для определения биодоступности активного вещества часть из них получали YCT-529 натощак, другие — после завтрака.

Показано, что однократный прием этой разработки практически не влияет на уровень гормонов (тестостерона, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов), частоту сердечных сокращений, психоэмоциональное состояние, маркеры воспаления, половое влечение, состав крови и мочи. Почти все нежелательные реакции, отмеченные в течение двух недель, либо были легкими, либо не имели отношения к противозачаточному. Исключением стал один случай аритмии, который не потребовал медицинского вмешательства. Употребление пищи также не сказалось на биодоступности.

YourChoice уже приступила к проведению II фазы исследований, где изучается состояние пациентов спустя один и три месяца применения YCT-529.

Препарат действует, блокируя работу альфа-рецепторов ретиноевой кислоты (RAR-α) — так называется метаболит витамина A, участвующий в сперматогенезе. Это подавляет мужскую фертильность, в то же время не нарушает гормональный баланс.

Современный рынок предлагает мужчинам лишь два метода контрацепции: презервативы и вазэктомия. Все доступные в продаже средства для предотвращения беременности рассчитаны на использование женщинами. Однако такие медикаменты нередко становятся причиной болей в голове и груди, перепадов настроения, депрессии, снижения либидо, межменструальных кровотечений, акне, изменения веса, нарушений менструального цикла.

За последние десятилетия предпринимались разные попытки создания мужских контрацептивов: от внутримышечных инъекций тестостерона энантата (синтетического аналога мужского полового гормона) до гидрогелевых имплантов, вводимых в семявыносящие протоки. Испытания в большинстве случаев приходилось завершать досрочно из-за выраженных негативных последствий для здоровья пациентов. Кроме того, этот сегмент не привлекает достаточно инвестиций, поскольку разработка препаратов стоит дорого, а их окупаемость вызывает сомнения у компаний.