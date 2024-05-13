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Американский фармацевт признан...

Американский фармацевт признан виновным в смерти 11 человек от вспышки менингита

13.05.2024
17:02
Владимир Заболотских
Фармацевт из США был признан виновным в смерти 11 жителей штата Мичиган. Он изготавливал рецептурные лекарственные средства в антисанитарных условиях, которые стали очагом для возникновения грибка и привели к заражению менингитом около 800 пациентов.
Фото: drobotdean на Freepik

Фармацевт Барри Кэдден был приговорен к 10 годам лишения свободы за изготовление стероидных препаратов, вызвавших вспышку менингита в 2012 году и ставших причиной смерти 11 человек в США. Об этом говорится на сайте генерального прокурора штата Мичиган, в котором выносился приговор.

57-летний Кэдден является соучредителем аптеки New England Compounding Center (NECC) с рецептурно-производственным отделом. Согласно материалам дела, фармацевт изготавливал препараты в антисанитарных условиях, продавая их затем больницам и медицинским центрам по всей стране.

Пренебрежение к санитарным требованиям вызвало возникновение в аптеке грибка, попавшего затем и в лекарства. Менингит, одним из возбудителей которого является грибок, поразил 793 пациента по всей территории США. Более 100 из них скончались, пишет Reuters со ссылкой на заявление федеральных прокуроров.

В 2017 году суд признал Кэддена виновным в совершении рэкета, мошенничества и распространении поддельных лекарств. Его приговорили к 14,5 года тюремного срока. Мичиганский суд стал первым, установившим причастность фармацевта к смерти 11 человек.

Вспышка менингита 2012 года повлекла изменения в контроле деятельности американских аптек, изготавливающих рецептурные препараты. В частности, в 2013 году был принят «Закон о качестве и безопасности лекарств», который предоставил FDA больше полномочий по регулированию работы рецептурных аптек.

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