Amgen, Sanofi и J&J ведут переговоры о покупке Horizon Therapeutics

Руководство фармкомпании Horizon Therapeutics сообщило, что ведет переговоры о продаже компании с Amgen, Johnson & Johnson и Sanofi. Нет никаких гарантий в том, что переговоры с какой-либо из компаний будут успешными, пишет Bloomberg. Но на фоне этой новости акции Horizon выросли на 30%.

Компания получает почти половину своего годового объема продаж в размере 3,6 млрд долл. от Tepezza, препарата для лечения тиреоидной болезни глаз, аутоиммунного заболевания. Также портфель компании включает Krystexxa для лечения хронической подагры и Ravicti для лечения врожденных нарушений мочеиспускания.

Horizon — «ведущая биотехнологическая компания», и все ее активы имеют хорошие возможности для роста, говорится в заметке аналитиков Guggenheim Partners. Основываясь на продажах компании, они рассчитали потенциальную стоимость сделки в размере от 25 млрд до 30 млрд долл.

Bloomberg сообщает, что после вызванного пандемией COVID-19 перерыва крупные фармпроизводители начали рассматривать к приобретению компании, которые владеют «инновационными» препаратами. Особенно их интересуют лекарства, которые борются с редкими заболеваниями и с раком.

В начале этого года MSD (в США и Канаде — Merck&Co) отказалась от покупки производителя онкологических препаратов Seagen. Сделка активно обсуждалась, ее потенциальная сумма могла составить 37 млрд долл. В ноябре компания сообщила, что купит Imago BioSciences. С помощью этого приобретения она получила препараты для лечения редких заболеваний костного мозга.