Amgen договорилась о покупке Horizon за 28 млрд долларов

Amgen договорилась о покупке Horizon Therapeutics в рамках сделки на сумму 27,8 млрд долл., об этом сообщается на сайте компании. Ранее «ФВ» сообщал, что переговоры о покупке компании вели также Sanofi и J&J, но последняя вскоре вышла из переговоров.

В Amgen заявили, что сделка будет закрыта в первой половине следующего года и начнет сказываться на прибыли компании с 2024 года. Она не ожидает каких-либо возражений со стороны регуляторов.

Amgen явно получит ряд растущих активов, считает аналитик William Blair Мэтт Фиппс, передает Reuters. Но, по его словам, также компании перейдут и крупные долги Horizon.

По итогу сделки Amgen получит несколько перспективных препаратов: Tepezza для лечения тиреоидной болезни глаз, аутоиммунного заболевания, Krystexxa для лечения хронической подагры и Ravicti для лечения врожденных нарушений мочеиспускания.

Amgen надеется, что они смогут укрепить ее портфель в условиях растущей конкуренции, с которой сталкивается препарат от артрита «Энбрел». Кроме того, средство для лечения псориаза «Отесла» и ряд других препаратов компании в ближайшие несколько лет потеряют патентную защиту.

Krystexxa и Tepezza Horizon имеют статус орфанных препаратов. Он выдается FDA и нужен для того, чтобы поощрять разработку препаратов против редких заболеваний. Поэтому он дает таким лекарствам защиту от дженериков на определенный срок.

По данным Refinitiv, продажи Tepezza достигнут 3,85 млрд долл. в 2028 году, а продажи «Энбрел» за тот же период упадут до 1,89 млрд долл. Krystexxa принес в прошлом году 565,5 млн долл. По прогнозам аналитиков, к 2028 году его продажи достигнут 1,36 млрд долл.