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Amgen подала в...

Amgen подала в суд на Sandoz из-за биоаналогов препаратов для укрепления костей

03.05.2023
14:22

Amgen подала в суд на Sandoz, которая готовится стать отдельной от Novartis компанией к концу этого года. Amgen считает, что Sandoz нарушила патенты на препараты «Пролиа» и «Эксджива».

Amgen подала в суд на компанию Sandoz, принадлежащую Novartis, пишет Reuters. Компания считает, что биоаналоги Sandoz нарушают патенты на препараты для укрепления костей «Пролиа» и «Эксджива».

Amgen просит суд заблокировать биоаналоги до истечения срока действия своих патентов, которые действуют до 2037 года. Sandoz отказалась комментировать судебный процесс. Novartis, которая также упоминается в иске, готовится выделить Sandoz в самостоятельную компанию в конце этого года.

«Пролиа» (деносумаб) от Amgen используется для лечения остеопороза. «Эксджива» с тем же активным веществом используется для профилактики костных осложнений у пациентов с множественной миеломой и у пациентов с солидными опухолями с метастазами в кости. FDA одобрило оба препарата в 2010 году. Согласно финансовому отчету, Amgen в прошлом году продала «Пролиа» на 3,6 млрд долл. и «Эксджива» на 2 млрд долл.

В феврале этого года FDA одобрило заявку Sandoz на биоаналоговые версии препаратов Amgen. Amgen заявила, что эти биоаналоги нарушают 21 патент, распространяющийся на «Пролиа» и «Эксджива».

В конце прошлого года «ФВ» сообщал, что Johnson & Johnson подала в суд на Amgen, которая планировала выпускать биоаналог «Стелары». J&J считает, что при этом нарушались бы ее патенты.

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