Amgen второй раз за год сокращает число рабочих на фоне высокой инфляции

Amgen сократит 450 рабочих мест, это составит около 2% от всех работников компании, пишет Reuters. В этом году это будет уже второй этап сокращений, в январе производитель уволил около 300 сотрудников в рамках реструктуризации.

«Мы пошли на это, чтобы перестроить нашу структуру расходов перед лицом усиливающегося давления в сторону снижения цен на препараты и высокого уровня инфляции», — заявил Reuters представитель компании.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в Amgen работало около 25,2 тыс. сотрудников в более чем 50 странах. Reuters пишет, что увольнения в американских компаниях за январь и февраль этого года достигли самого высокого уровня с 2009 года.

Выручка компании в IV квартале прошлого года снизилась, так как рост продаж препаратов на 4% компенсировался снижением выручки от партнерского соглашения с Eli Lilly по производству антител для лечения COVID-19. Компания прогнозирует выручку в 2023 году в диапазоне от 26 млрд до 27,2 млрд долл., тогда как аналитики оценивают ее в 27,17 млрд долл.

В конце прошлого года Amgen договорилась о приобретении компании Horizon за 28 млрд долл. В Amgen заявили: когда сделка будет закрыта, это отразится на прибыли компании с 2024 года.

По итогу сделки Amgen получит несколько перспективных препаратов: Tepezza для лечения тиреоидной болезни глаз, аутоиммунного заболевания, Krystexxa для терапии хронической подагры и Ravicti для лечения врожденных нарушений мочеиспускания.